Nergal komentuje rozbitą twarz Macieja Stuhra: Było podskakiwać PiS?

Na szczęście zdjęcie, na którym widać pobitą twarz Macieja Stuhra to jedynie efekt charakteryzacji, a sam aktor podpisał je „taka to robota”. Nie zmienia to jednak faktu, że fotografia wywołała lawinę komentarzy, a niektóre z nich miały charakter polityczny.

Nergal żartuje z pobitej twarzy Macieja Stuhra: Było podskakiwać PiS?

Adam „Nergal” Darski, zwany też Księciem Ciemności, podobnie jak Maciej Stuhr, często głośno krytykuje działania partii rządzącej. „Było podskakiwać PiS?? Było??” – spytał Darski pod fotografią Stuhra. Jego żart szybko podłapali fani aktora. „Warto było dla każdego siniaka i rany!”, „Nergal! Komentarz w punkt!”, „A może oberwał za wzmiankę o »cnotach niewieścich« ?” – pisali w komentarzach obserwatorzy Stuhra.

Maciej Stuhra krytycznie o PiS

Maciej Stuhr często nawiązuje w swoich wypowiedziach do sytuacji politycznej w Polsce, nie oszczędzając ani PiS-u, ani prezydenta Andrzeja Dudy. Aktor wyśmiał to, jak partia traktuje sprawę katastrofy w Smoleńsku, śmiał się również z władzy podczas gali rozdania Europejskich Nagród Filmowych.

Z kolei „Wiadomości” Telewizji Polskiej zrobiły z aktora głównego bohatera swojego słynnego materiału o tym, jakoby „celebryci gardzili Polską”. Stuhr jest również często atakowany przez prawicowych publicystów.

