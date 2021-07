„Nie będziesz szła sama”. Mandaryna i Gosia Andrzejewicz nagrały piosenkę dla Strajku Kobiet

W piosence „Nie będziesz szła sama” Mandaryna i Gosia Andrzejewicz sprzeciwiają się ograniczaniu wolności przez państwo i nawiązują do postulatów ze Strajku Kobiet.

„To, co dzieje się w Polsce, przekracza wszelkie granice przyzwoitości”

„»Nie będziesz szła sama«. Wolność, równość, tolerancja!”– napisała Gosia Andrzejewicz na Instagramie, publikując teledysk, na którym widzimy ujęcia ze Strajku Kobiet, kobiety z czarnymi parasolkami i transparentami z hasłami antyrządowymi. – Nie damy się stłamsić. O to walczymy – brzmią słowa piosenki.