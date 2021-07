Wielki transfer ze stacji TVN do Polsatu. Izabela Janachowska poprowadzi „Taniec z Gwiazdami”

Przypomnijmy, dotychczas „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” prowadził duet Paulina Sykut-Jeżyna oraz Krzysztof Ibisz. Sykut-Jeżyna nie odchodzi jednak z show, a będzie go prowadzić naprzemiennie z Izabelą Janachowską. Sama zaś dołączyła do grona uczestników nowej edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”.

Izabela Janachowska nową gwiazdą Polsatu

Izabela Janachowska trenowała taniec od najmłodszych lat i właśnie w „Tańcu z Gwiazdami” rozpoczęła swoją medialną karierę. Partnerowała między innymi Radosławowi Majdanowi, Przemysławowi Salecie i Rafałowi Brzozowskiemu. – Taniec to moja pierwsza miłość, której poświęciłam połowę życia. Powrót do „Tańca z Gwiazdami” to dla mnie powrót do domu, do korzeni. Wracam jednak w zupełnie nowej roli i nie ukrywam, że to wielkie wyzwanie – powiedziała w rozmowie z Pomponikiem Janachowska.

Gwiazda przyznała, że ma tremę, ale cieszy się, że będzie mogła liczyć na wsparcie tak doświadczonych kolegów, jak Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Okazuje się, że taneczne show nie jest jedynym programem, w którym zobaczymy Janachowską. Jak donosi portal Pomponik, nowa gwiazda Polsatu ma pojawić się w innych produkcjach stacji.

