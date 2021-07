„Wiedźmin: Zmora wilka”. Nowa animacja Netfliksa z teaserem. Znamy datę premiery

„Wiedźmin: Zmora wilka” – o czym będzie film?

Film przedstawia świat Wiedźmina z szerszej perspektywy: Przed Geraltem był jego mentor Vesemir – młody wiedźmin, który uciekł od życia w ubóstwie, by zabijać potwory dla pieniędzy. Jednak kiedy nowy, dziwny potwór zaczyna terroryzować pełne napięć politycznych królestwo, Vesemir rozpoczyna przerażającą przygodę, która zmusza go do zmierzenia się z demonami ze swojej przeszłości.

Twórcy filmu i obsada

Producentem i scenarzystą filmu jest Beau de Mayo, współproducentami są Lauren Schmidt Hissrich oraz Kwang Il Han ze Studia Mir, który jest także reżyserem filmu.

W obsadzie znaleźli się:

Vesemir – Kamil Pruban

Tetra – Ewa Prus

Deglan – Marek Karpowicz

Lady Zerbst – Ewa Kania

Narrator – Piotr Borowiec

„Wiedźmin: Zmora wilka” – kiedy premiera?

Film animowany „Wiedźmin: Zmora wilka” pojawi się na platformie Netflix już 23 sierpnia.

