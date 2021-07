„Music Box. Woodstock '99: Pokój, miłość i agresja”. HBO pokazało zwiastun dokumentu. Premiera już w sobotę

Emisja w 22. rocznicę festiwalu

Film dokumentalny „Music Box. Woodstock '99: Pokój, miłość i agresja” zostanie wyemitowany w 22. rocznicę festiwalu. Film wyreżyserował Garret Price („Love, Antosha”), a jego producentem wykonawczym jest Bill Simmons (dokumenty HBO „Andre The Giant”, „Dzieciaki z showbiznesu”). Produkcja jest zapisem wydarzeń, które miały miejsce podczas trzydniowego festiwalu muzycznego Woodstock 99. Impreza miała nawiązywać do atmosfery jedności i ideałów kontrkultury legendarnego festiwalu z 1969 roku, ale została głównie zapamiętana ze względu na zamieszki, grabieże i napaści na tle seksualnym. Festiwal, który wymknął się spod kontroli został nazwany „dniem, w którym umarły lata 90.".

Film „Music Box. Woodstock '99: Pokój, miłość i agresja” to przede wszystkim portret amerykańskiej młodzieży końca lat 90., która żyje w cieniu tragedii w szkole w Columbine. To także lata narastającej histerii przed rokiem 2000 i moment, w którym gniew pokolenia doprowadził do radykalnych, kulturowych zmian. Film, w którego ścieżce dźwiękowej usłyszymy utwory najbardziej agresywnych zespołów rockowych tamtych czasów, rewiduje także mity lat sześćdziesiątych. Jego twórcy przedstawiają niewygodną prawdę na temat zagrożeń wpisanych w wyidealizowaną nostalgię w dobie komercji i zysków.

Katalizator eksplozji białej, toksycznej męskości

Music Box. „Woodstock '99: Pokój, miłość i agresja” jest zapisem trzech upalnych dni i nocy w lipcu 1999 roku, podczas których cały czas trwały koncerty, a roztańczony tłum bawił się przed sceną. Jego twórcy analizują przebieg wydarzeń i zastanawiają się, co sprawiło, że festiwal, którego organizatorzy mieli tak wielkie ambicje, zakończył się porażką. Na festiwalowej scenie wystąpiła plejada ówczesnych gwiazd, których utwory grano w MTV i w stacjach radiowych. Ich fanami byli głównie młodzi mężczyźni. Dokuczliwe upały, brak zaplecza sanitarnego i brak dostępu do wody pitnej sprawiły, że atmosfera w tłumie zaczęła być napięta. Na dodatek organizatorzy zdecydowali się na wszechobecną prowizorkę i oszczędności kosztem bezpieczeństwa. W takich warunkach wściekłość i frustracja tłumu doprowadziły do wybuchu zamieszek i fali zniszczeń. O ile festiwal Woodstock został zapamiętany jako święto pokoju i wspólnoty, to impreza, która odbyła się pod nazwą Woodstock 99 stała się katalizatorem eksplozji białej, toksycznej męskości.

Film, który emanuje energią typową dla rockowych dokumentów zabiera nas prosto na scenę, gdzie występują kolejne zespoły. Razem z kamerą zaglądamy za kulisy, gdzie spotykamy organizatorów imprezy, przenosimy się na zatłoczony kemping, do przepełnionych nieczystościami łazienek i przed scenę, gdzie zbierają się grupy młodych mężczyzn. Wszystkie wydarzenia oglądamy z bliska, z perspektywy uczestników festiwalu. Twórcy filmu zaprosili przed kamerę ekspertów, wśród których znaleźli się organizatorzy imprezy Michael Lang i John Scher, oraz komentatorzy kultury Wesley Morris, Maureen Callahan i Steven Hyden, którzy analizują wydarzenia z różnych punktów widzenia. Naoczne relacje muzyków, w tym Tariqa „Black Thoughta" Trottera z The Roots, Jonathana Davisa z zespołu Korn, Moby'ego, Jewel, The Offspring, Scotta Stappa z grupy Creed oraz uczestników festiwalu składają się na obiektywną rekonstrukcję wydarzeń i wyjaśniają, w jaki sposób weekend będący celebracją muzyki i jedności przerodził się w chaos.

Festiwal Woodstock 99 odzwierciedlał nie tylko ducha muzyki swoich czasów, ale także lęki, niepokoje i postawy młodego pokolenia. Twórcy dokumentu zastanawiają się, czy impreza zorganizowana na fali sentymentu i nostalgii za etosem lat 1960 nie była faktycznie początkiem głębokiej, mrocznej zmiany w amerykańskiej kulturze.

Inne produkcje z serii Music Box

„Music Box. Woodstock '99: Pokój, miłość i agresja” jest pierwszą produkcją z serii Music Box będącą kolekcją filmów dokumentalnych poświęconych przełomowym wydarzeniom w świecie muzyki. Kolejne tytuły z serii, które firmują różni reżyserzy, pojawią się w HBO już jesienią. W cyklu zobaczymy następujące produkcje:

„Jagged" : Kameralny portret Alanis Morisette i historia nagrania jej kultowej płyty Jagged Little Pill z 1995 roku, reżyseria Alison Klayman;



: Kameralny portret Alanis Morisette i historia nagrania jej kultowej płyty Jagged Little Pill z 1995 roku, reżyseria Alison Klayman; „Untitled DMX" : W filmie zobaczymy nigdy wcześniej nie publikowane rozmowy ze zmarłym raperem, nagrane po jego zwolnieniu z więzienia. Jest to portret młodego człowieka, który zmaga się z uzależnieniem, brzemieniem sławy i własnymi demonami w ostatnich latach swojego życia, reżyseria Christopher Frierson;



: W filmie zobaczymy nigdy wcześniej nie publikowane rozmowy ze zmarłym raperem, nagrane po jego zwolnieniu z więzienia. Jest to portret młodego człowieka, który zmaga się z uzależnieniem, brzemieniem sławy i własnymi demonami w ostatnich latach swojego życia, reżyseria Christopher Frierson; „Listening to Kenny G" : Film o najpopularniejszym instrumentaliście wszechczasów i powodach, dla których do dziś polaryzuje on słuchaczy, reżyseria Penny Lane;



: Film o najpopularniejszym instrumentaliście wszechczasów i powodach, dla których do dziś polaryzuje on słuchaczy, reżyseria Penny Lane; „Mr. Saturday Night" : Nieznana historia Roberta Stigwooda, ojca złotej ery muzyki disco, reżyseria John Maggio;



: Nieznana historia Roberta Stigwooda, ojca złotej ery muzyki disco, reżyseria John Maggio; „Untitled Juice WRLD": Twórcy filmu analizują wpływ, jaki nieżyjąca gwiazda hip-hopu wywarła podczas swojego krótkiego życia na ten gatunek muzyczny, reżyseria Tommy Oliver.



Twórcy

Film został wyprodukowany dla HBO Documentary Films przez Ringer Films Production we współpracy z Polygram Entertainment. Pomysłodawcą serii Music Box jest Bill Simmons. Reżyserem dokumentu Music Box. Woodstock '99: Pokój, miłość i agresja jest Garret Price, a jego producentami są Sean Keegan i Adam Gibbs. Obowiązki producentów wykonawczych pełnią Bill Simmons, Jody Gerson i Marc Cimino. Producenci współwykonawczy: Geoff Chow, Sean Fennessey i Noah Malale. Obowiązki producentki ze strony HBO pełni Tina Nguyen, a producentkami wykonawczymi są Nancy Abraham i Lisa Heller.

