„Taniec z Gwiazdami”. Andrzej Piaseczny wystąpi w jesiennej edycji show

Jesienią w „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” obok Iwony Pavlović, która zasiada w jury show od jego pierwszej edycji, Andrzeja Grabowskiego i Michała Malitowskiego, zobaczymy jeszcze Andrzeja Piasecznego.

Andrzej Piaseczny jurorem „Tańca z Gwiazdami”

Coming out i głośne krytykowanie prezydenta Andrzeja Dudy oraz PiS-u sprawiły, że Andrzej Piaseczny musiał pożegnać się z Telewizją Polską, a co za tym idzie fotelem jurorskim w „The Voice Senior”. Tę sytuację wykorzystała stacja Polsat i zaprosiła artystę do udziału w „Tańcu z Gwiazdami”. Muzyk nie będzie się jednak zmagał z tangiem czy salsą, a zasiądzie – jak w TVP – w gronie jurorów. Po odejściu Oli Jordan, występy taneczne oceniała Pavlović, Malitowski i Grabowski. W 12. edycji ponownie zobaczymy czteroosobowe jury.

„Taniec z Gwiazdami” nowa edycja

W najbliższym sezonie w programie czeka nas sporo zmian. Poza dołączeniem do sędziowskiego składu Andrzeja Piasecznego, obok prowadzących Pauliny Sykut-Jeżyny i Krzysztofa Ibisza pojawi się również Izabela Janachowska. Emisja show została z kolei przesunięta z piątkowego na poniedziałkowy wieczór. Polsat ujawnił również pełen skład uczestników.

Na parkiecie zobaczymy: Oliwię Bieniuk, Sylwię Bombę, Sylwię Sawczuk, Denisa Urubko, Kajrę, Izabelę Małysz, Łukasza „Jurasa” Jurkowskiego, Wojciecha Węcławicza, czyli Fit Oldboya, Radka Liszewskiego i Piotra Mroza. Wiadomo również, że wśród tancerzy pojawią się takie gwiazdy poprzednich edycji, jak Hanna Żudziewicz, Jacek Jeschke, Rafał Maserak i Janja Lesar.

