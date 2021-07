„Milionerzy”. Wiemy, kiedy ruszają zdjęcia do nowej edycji programu

Fani teleturnieju mogą być spokojni. Jak donoszą Wirtualne Media, już w sierpniu ekipa „Milionerów” wraca na plan zdjęciowy, by kręcić nowe odcinki programu TVN.

Nowe odcinki „Milionerów”

„Milionerów” nadal prowadzić będzie oczywiście Hubert Urbański. Poszukiwania uczestników do nowej edycji show odbywały się w ciągu ostatnich miesięcy. Nowy sezon teleturnieju pojawi się już w jesiennej ramówce stacji TVN, a premierowe odcinki emitowane będą najprawdopodobniej nadal od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55.

„Milionerzy” oparci są na brytyjskim formacie „Who Wants to Be a Millionaire”. W Polsce główną nagrodę stanowi 1 milion złotych, ale aby ją zdobyć, uczestnik musi dobrze odpowiedzieć na 12 pytań. Dotychczas udało się to jedynie trojgu z tysięcy osób walczących o główną wygraną.

Osoby odpowiadające na pytania mają do dyspozycji trzy koła ratunkowe: pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności. Polska premiera programu odbyła się w 1999 roku i od samego początku gospodarzem „Milionerów” jest Hubert Urbański. W odcinkach specjalnych w show pojawiały się gwiazdy, które swoją wygraną przekazywały na cele charytatywne.

