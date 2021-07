Tommy Dorfman z „Trzynastu powodów” wyznała: Jestem kobietą

Dorfman identyfikuje się jako kobieta

– Od roku identyfikuję się i żyję jako kobieta – kobieta transpłciowa – poinformowała w magazynie „Time” Dorfman, która w „Trzynastu powodach” wcielała się w Ryana Shavera. Pytana o to, czy jest to jej coming out podkreśliła, że to raczej „przedstawienie jej jako kobiety”. Wyjaśniła też, że przeszła już operację korekty płci.

Dorfman podkreśliła, że nie zdecydowała się na zmianę swojego imienia, ponieważ otrzymała je na cześć brata jej mamy, który zmarł miesiąc po jej narodzinach. – Czuje się w związku z tym bardzo związana z tym imieniem – wyjaśniła.

Aktorka przyznała, że nie ujawniła wcześniej, że żyje jako kobieta, ponieważ nie czuła się na to gotowa. W mediach społecznościowych zamieściła post, w którym podziękowała wszystkim transpłciowym kobietom, dzięki którym dowiedziała się „kim jest, jak żyć i jak celebrować samą siebie”. „Jestem szczególnie wdzięczna każdej osobie trans, która kroczyła tą ścieżką, przełamywała bariery i ryzykowała swoje życie, by żyć autentycznie” – czytamy.

Nie chce już grać mężczyzn

W rozmowie z magazynem Dorfman poinformowała również, że nie ma dalej zamiaru grać ról męskich w filmach i serialach. Jak powiedziała, choć zdaje sobie sprawę z tego, że może się to odbić na jej karierze, ważniejsze jest dla niej życie w zgodzie z samą sobą.

Czytaj też:

