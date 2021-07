Jordan Peele pokazał plakat swojego nowego filmu. Oto wszystko, co wiemy o „Nope”

O filmie „Nope”

W związku z tym, że żadne szczegóły filmu „Nope” nie zostały ujawnione, pozostaje nam interpretacja samego plakatu produkcji i jej tytułu. Na udostępnionej grafice widzimy złowrogą, ciemną chmurę z czymś, co przypomina sznurek latawca, powiewającym poniżej. Wskazówki dawane fanom przez Peele'a przy okazji ostatniego filmu „To my” (ang. „Us”) były równie zdawkowe, i choć zapewne istnieje jakiś sens, stojący za tym ciemnym, udostępnionym dziś plakatem, w tym momencie będzie nam bardzo trudno go odnaleźć. Jeżeli chodzi o tytuł filmu, można domniemywać, że mamy tu do czynienia z podobną zabawą słowną, jak w „Us” („My”, ale też US – czyli United States – Stany Zjednoczone – red.). „Nope” kojarzy się oczywiście z „Hope” (pol. „nadzieja”).

Znamy obsadę

Plakat „Nope” ujawnił jednak coś bardzo znaczącego, czyli obsadę. Wiedzieliśmy, że zarówno Steven Yeun jak i Daniel Kaluuya negocjowali dołączenie do projektu w kwietniu 2021 roku, jednak dopiero teraz otrzymaliśmy potwierdzenie – są na pokładzie. Główną rolę w nowej produkcji Peele'a zagra z kolei Keke Palmer, która w lutym wygrała casting.

„Nope” – kiedy premiera?

Film „Nope” Jordana Peele'a ma wejść na ekrany kin 22 lipca 2022 roku.

