Marcin Miller z grupy Boys: Teraz jest moda na hejt PiS-owski

Fakt, że grupa Boys pojawiła się w „Szansie na Sukces”, nie spodobał się wielu osobom. Lider grupy, Marcin Miller uważa, że to wynika z hejtu na partię rządzącą, która jest blisko związana z Telewizją Polską.

Marcin Miller uważa, że panuje moda na hejt na PiS

Wokalista broni muzyki disco polo i własnej twórczości. Uważa, że jego zespół zasłużył na to, by wystąpić w programie TVP „Szansa na Sukces”. – Mamy sporo hitów, nie tylko jeden. I jeżeli są osoby, które słuchają tej muzyki, to obrażając mnie, oni bardziej obrażają tych ludzi, którzy naszej muzyki słuchają, dla których jest ona pewnego rodzaju odskocznią – powiedział Miller w wywiadzie dla „Faktu”. – Teraz jest taka moda na hejt PiS-owski. Wszystko, co związane jest z PiS-em, należy gnębić i hejtować – mówi gwiazdor disco polo.

Dodaje przy tym, że przecież nurt muzyczny, który on sam reprezentuje, jest obecny również w innych stacjach. Miller zaznacza, że bywa i w Polsacie, który ma takie kanały, jak Polo tv czy Disco Polo Music i w „Dzień dobry TVN” czy nawet na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. – Ale o tym się nie mówi. A jak jestem akurat w telewizji publicznej, to jest hejt, bo ktoś nie lubi PiS-u. Muzyka nie powinna być utożsamiana z polityką – stwierdził Miller, zaznaczając, że on sam jest apolityczny.

