Billboard opublikował listę dziesięciu artystów, którzy zarobili najwięcej w 2020 roku

Jak się okazuje artystką, która może pochwalić się największymi przychodami w ubiegłym roku, jest Taylor Swift. Trudno się jednak dziwić, skoro w czasie pandemii piosenkarce udało się wydać aż dwie płyty, które to rozeszły się, jak świeże bułeczki. Co ciekawe jednak, na liście znajdują się również nieistniejące już zespoły, jak choćby The Beatles. Sprawdźcie sami!

Taylor Swift



23,8 miliony dolarów



Post Malone



23,2 miliony dolarów



Celine Dion



17,5 milionów dolarów



Eagles



16,3 milionów dolarów



Billie Eilish



14,7 milionów dolarów



Drake



14,2 milionów dolarów



Queen



13,2 milionów dolarów



The Beatles



12,9 milionów dolarów



Young Boy Never Broke Again



11,9 milionów dolarów



Lil Baby



11,7 milionów dolarów

