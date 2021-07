Ojciec Meghan Markle chce podać córkę i księcia Harry'ego do sądu. Dlaczego?

Wojna pomiędzy Meghan Markle a jej ojcem trwa. O ile, od czasu słynnego wywiadu u Oprah Winfrey, żona księcia Harry'ego nie wypowiadała się już na temat swojego ojca, o tyle on sam co chwilę udziela kolejnego wywiadu. Jeszcze niedawno apelował do córki o pojednanie, a teraz zamierza skierować sprawę do sądu.

Ojciec Meghan Markle chce pozwać córkę i księcia Harry'ego

Jak zapewnia Thomas Markle, chodzi mu jedynie o wnuki. – To nie polityka. Nie są pionkami. Nie są częścią gry – powiedział ojciec księżnej, który zamierza walczyć o prawa do widywania Archie'go i Lilibet w sądzie w rozmowie ze stacją Fox News. Markle twierdzi, że przez rodzinne waśnie jego stan zdrowia bardzo się pogorszył i jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, to znaczy, jeśli córka nadal nie pozwoli mu na poznanie wnuków, to skieruje sprawę do sądu.

– Archie i Lilibet są też członkami rodziny królewskiej i mają takie same prawa, jak wszyscy inni członkowie tej rodziny. Zwrócę się do sądów w Kalifornii o prawo do zobaczenia moich wnuków – zapowiedział mężczyzna. Jak przy niemal każdym wywiadzie i tym razem nie szczędził gorzkich słów pod adresem córki i księcia Harry'ego. Ponownie odniósł się do wywiadu, którego para udzieliła dla Oprah Winfrey. – W tym programie, w którym grali, mówią o współczuciu, a nie ma współczucia dla mnie, nie ma współczucia dla mojej rodziny i nie ma współczucia dla świata – oburzał się Thomas Markle.

