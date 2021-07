Sprawa R. Kelly'ego. Prokuratorzy federalni chcą mu postawić kolejne zarzuty. Chodzi o 17-nastoletniego chłopaka

Przypomnijmy, muzyk usłyszał już zarzuty dotyczące wykorzystania seksualnego małoletnich, tworzenia pornografii z ich udziałem, wymuszeń oraz utrudniania śledztwa. Te zarzuty dotyczyły sześciu kobiet i dziewczynek.

R. Kelly molestwował chłopca?

Wśród nowych zarzutów stawianych R.Kelly'emu jest wykorzystywanie seksualne nieletniego chłopca, napaść, próba przekupstwa oraz handel ludźmi. Do sytuacji miało dość w 2006 roku. Wówczas gwiazdor rzekomo spotkał 17-letniego chłopaka w restauracji fast food. R. Kelly miał zaproponować mu zrobienie kariery w branży muzycznej, w zamian za usługi seksualne.

Podobnie jak w przypadku wcześniej poznanych młodych dziewcząt, wokalista poprosił nastolatka, by ten przedstawił mu swoich kolegów. Jeden z nich był przez kolejne lata partnerem seksualnym artysty. Wokalista ponoć zmuszał nastolatków do stosunków seksualnych z nieletnimi, które to filmował. Dane ofiar zostały utajnione.

R.Kelly – ofiary muzyka zabrały głos

Pierwsze oskarżenia wobec R. Kelly'ego pojawiły się niemal 15 lat temu, kiedy to zarzucono mu między innymi gwałt na kilku niepełnoletnich dziewczynkach i rozprowadzanie pornografii. Jednak w 2009 roku muzyk został oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Obecne zarzuty dotyczą wydarzeń z późniejszych lat. W 2018 roku pojawił się dokument „Surviving R.Kelly”, w którym wypowiadały się byłe partnerki gwiazdora i opowiedziały o szeregu jego nadużyć oraz przemocy psychicznej i fizycznej, której padły ofiarą.

