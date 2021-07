„Fear the Walking Dead”. Jest polska data premiery 7. sezonu serialu. Są niespodzianki!

Kadr z serialu „Fear The Walking Dead”

AMC ogłosiło datę premiery 7. sezonu serialu „Fear the Walking Dead”. Dowiedzieliśmy się też, że do swojej roli powróci Sydney Lemmon, a do obsady dołączy Gus Halper.