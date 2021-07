„Nasz nowy dom”. Te kobiety miały bardzo trudne życie. Ekipa odmieniła ich los

„Jestem zdana tylko na siebie”

Mogielnica to małe miasteczko leżące nieopodal Grójca. Na jego skraju, pośród lasów, sadów i łąk w maleńkim domu mieszkała pani Barbara z córką Amelią. Kobieta wykonuje niełatwy zawód pielęgniarki i wychowuje samotnie 15-latkę. Nie było jej dane założyć pełną rodzinę. – Codziennie przychodził pijany. Znęcał się nade mną psychicznie. Zaszłam w ciążę, która była zagrożona. W tamtym momencie okazało się, że on nie chce tego dziecka. W pierwszej chwili to mnie zamurowało. Potem widziałam, że zdana jestem tylko na siebie – wspominała swojego byłego partnera.

Próba samobójcza 15-latki i diagnoza pani Barbary



Pani Barbara miała podczas ciąży problemy zdrowotne. Jak opowiedziała, doszło u niej do udaru krwotocznego, który przeżywa 1 procent ludzi. To niestety nie koniec. Jakiś czas przed nagrywaniem odcinka „Nasz nowy dom” u kobiety zdiagnozowano stwardnienie rozsiane.

15-letnia Amelia również nie miała lekko. Znęcali się nad nią rówieśnicy w szkole podstawowej, co doprowadziło do próby samobójczej dziewczyny. Pomogło jej obcowanie z końmi, co stało się jej pasją. 3

Jak mieszkała pani Barbara i jej córka?



Całej sytuacji życiowej kobiet nie ułatwiały ich warunki mieszkaniowe. Zajmowały malutki, trzydziestopięciometrowy domek, który był w fatalnym stanie. Dach ze starej papy przeciekał, instalacja elektryczna groziła pożarem, a okna i podłogi ziały dziurami. Nie było także łazienki i instalacji kanalizacyjnej. Na pomoc przyszła ekipa programu „Nasz nowy dom” i Katarzyna Dowbor. Zobaczcie w naszej galerii, jak udało się zmienić dom pani Barbary i jej córki.

