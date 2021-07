„Królowe życia”. Dagmara Kaźmierska pokazała partnera. Internauci: Wygląda jak Jacek

Kaźmierska ma tysiące fanów w sieci, a jej profil na Instagramie – queen_of_life_77 – obserwuje ponad 1 mln osób. Wszyscy zainteresowani są szczególnie nowym partnerem „królowej”, którego ostatnio pokazała podczas relacji live, przy okazji opowiadania zabawnej historii. „On dzisiaj mówi: zabiorę Cię do 5-gwiazdowego hotelu za granicę, tak powiedział. Ja wszystko zostawiłam, mówię pięć gwiazdek jest, mercedes cabrio, no to ja w samej sukience, wszystko mi kupi po drodze (...). Zabrał mnie do Czech, na plażę nudystów” – mówiła celebrytka.

Internauci zaczęli wycinać fragmenty transmisji i rozpisywać się w sieci o podobieństwie mężczyzny do Jacka Wójcika – przyjaciela Dagmary Kaźmierskiej, którego fani „Królowych życia” często oglądać mogą na ekranie.

„Czy nowy facet Dagmary nie przypomina wam Jacka?”; „Młodszy Jacek”; „On ma nawet ma głos jak Jacek”; „To brat Jacka jak nic!” – wyrokują internauci.

A wy, widzicie podobieństwo?

„Królowe życia”

Program „Królowe życia” opowiada o kilkunastu uczestnikach, ich życiu codziennym, kłopotach rodzinnych i zawirowaniach w życiu zawodowym. Najbardziej znanymi bohaterami show są m.in. Dagmara Kaźmierska czy Laluna Unique.

„Królowe życia” – gdzie oglądać?

Odcinki „Królowych Życia” są dostępne online na platformie VOD player.pl. W telewizji program obejrzysz na kanale TTV.

Czytaj też:

QUIZ z „Królowych życia”. Rozpoznasz uczestników programu TTV?