Michał Piróg trafił do szpitala. „Czeka mnie rehabilitacja”

„Fox Mulder i Dana Scully pracują nad rozwiązaniem zagadki co mi jest”

W poniedziałek 26 lipca Michał Piróg zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformował, że jest w szpitalu. „Dzień 2, poranek 1. Fox Mulder i Dana Scully pracują nad rozwiązaniem zagadki co mi jest. Dziękuje za wszystkie słowa wsparcia i życzenia powrotu do zdrowia” – napisał, nawiązując do serialu „Z Archiwum X”.

Z tancerzem skontaktowała się Plejada, pytając o jego stan zdrowia. – Lekarze podejrzewali udar, ale na szczęście nie był to udar, tylko jakieś neurologiczne obwodowe schorzenie. Jestem w trakcie badań, szukają. Mam niedowład części ciała – przekazał Piróg.

Piróg: Czeka mnie rehabilitacja

Wieczorem tego samego dnia Piróg poinformował na swoim Instagramie, że już jest w domu. Przekazał, że był w szpitalu na Banacha, a cały pobyt z jego perspektywy wyglądał, jak w serialu „New Amsterdam”.

„Będę żył, czeka mnie jedynie rehabilitacja. Na szczęście najpoważniejsze objawy się nie sprawdziły… przez jakiś czas będę niczym T-rex z lekkim pokurczem łapki, mogę wyglądać na jakby to powiedzieć, delikatnie zmanierowanego. Ta łapka i jej mobilność mam nadzieje szybko się zmieni” – napisał. „Tak sobie myślę co by było gdyby lekarze i szpitale były tak opłacane jak piłkarze i kluby sportowe oraz kilka innych instytucji. Czy ktoś coś z tym kiedyś zrobi?” – pytał dalej.

instagramCzytaj też:

„Królowe życia”. Dagmara Kaźmierska pokazała partnera. Internauci: Wygląda jak Jacek