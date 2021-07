Ekipa Friza wysadziła samochód. Jest zawiadomienie do prokuratury

Zawiadomienie do prokuratury w sprawie wysadzenia samochodu złożył wiceprzewodniczący powiatu mieleckiego Kazimierz Gacka.

Zawiadomienie do prokuratury na Ekipę Friza

Samorządowiec oburzył się, zachowaniem Ekipy Friza, bo to, co zrobili, przynosi wielką szkodę dla środowiska. –To uwalnia ogromną ilość toksycznych związków – zbulwersował się Kazimierz Gacka. „W mojej ocenie jest to zachowanie cyniczne, antyspołeczne i antywychowawcze, a przede wszystkim narusza porządek prawny określający nasze obowiązki wobec przyrody i środowiska” – napisał samorządowiec w uzasadnieniu pisma do prokuratury.

Przypomnijmy, Ekipa Friza postanowiła zrobić prezent swojemu menadżerowi. Kupili więc auto marki, której ten nie lubi tylko po to, by mężczyzna mógł je wysadzić. – Kupiliśmy Ci Audi i za chwilę je wyp*****lisz w kosmos – mówi na filmie Karol Wiśniewski, czyli słynny Friz, chwaląc się, że w samochodzie umieszczono cztery kilo trotylu i aż 100 litrów benzyny. Pożar po wysadzeniu auta ugasili strażacy.

Ekipa Friza to największe gwiazdy internetu

Ekipa Friza to grupa youtuberów i influencerów, zrzeszona przez Karola „Friza” Wiśniewskiego. Ich utwory biją rekordy popularności, a stworzone przez Ekipę ubrania i gadżety rozchodzą się jak świeże bułeczki. Gdy grupa wraz z jedną z marek spożywczych stworzyła lody o nazwie Ekipa, ludzie dosłownie bili się o nie w sklepach. Sam Karol Wiśniewski może pochwalić się ogromnym sukcesem w sieci – jego profil na Instagramie śledzi blisko 3 miliony osób, zaś kanał Ekipy Friza na platformie Youtube ma niemal 2 miliony subskrybentów.

