Ida Nowakowska o chrzcinach syna: Dla nas to przeżycie duchowe, a nie tylko pretekst do spotkania się na obiad

W maju Ida Nowakowska urodziła swoje pierwsze dziecko. Teraz, prowadząca „Pytanie na Śniadanie” planuje chrzciny syna, które mają dla niej wyjątkowe znaczenie.

„Chrzciny to nie tylko event”

– Dla nas to jest przeżycie duchowe, a nie tylko pretekst do spotkania się na obiad czy kolację, bo tak to można się zawsze spotkać – tłumaczyła w wywiadzie dla Plejady gwiazda Telewizji Polskiej. Ida Nowakowska przypomniała, że jest osobą wierzącą i tak też chce wychować swojego syna.

– My, jako rodzice, myślimy, jak to będzie wyglądać, chcemy, żeby to było poważne, żeby była w tym jakaś symbolika i nasza świadomość, w jaki świat, poprzez sakrament chrztu, wprowadzamy nasze dziecko – dodała Nowakowska. Tancerka zdradziła również, że wraz z mężem sporo czyta na ten temat, bo obojgu im zależy, by chrzciny „nie były tylko eventem”.

Ida Nowakowska ma teraz sporo na głowie. Poza planowaniem chrztu synka gwiazda TVP wciąż pracuje na planie „You Can Dance”, którego jest prowadzącą oraz „Pytania na Śniadanie”, w którym nie ma wakacyjnej przerwy. Tancerka zapewniała jednak, że ma szczęście, bo w jej miejscu pracy zarówno ciąża, jak i dziecko są zawsze wielką radością dla wszystkich i może liczyć na pełne wsparcie ze strony Telewizji Polskiej.

