„Obama: Ku doskonalszej unii”. HBO przedstawia zwiastun głośnego dokumentu. Kiedy premiera?

„Obama: Ku doskonalszej unii” – o czym jest dokument?

Trzyczęściowy serial dokumentalny „Obama: Ku doskonalszej unii” jest zapisem prywatnej i politycznej drogi prezydenta Baracka Obamy, a jego premiera wpisuje się w obecne rozliczenia Ameryki z jej historią relacji rasowych. W produkcji usłyszymy wypowiedzi znajomych, przyjaciół i krytyków Obamy, zobaczymy fragmenty jego wystąpień oraz wywiadów prasowych. Część pierwsza przedstawia dzieciństwo amerykańskiego prezydenta – syna białej matki z Kansas i ojca z Afryki, jego duchowy rozwój, którego kierunek wyznaczyło pokolenie czarnych liderów, oraz nadzieje na bardziej inkluzyjną Amerykę. Losy Obamy wpisują się w historię całego kraju, ponieważ symbolizują dawną i współczesną tożsamość narodową Ameryki.

Nakręcony z perspektywy czterech ostatnich lat dokument przedstawia wnikliwy portret Ameryki pod rządami pierwszego czarnego prezydenta. Prezydentura Baracka Obamy była doniosłym wydarzeniem w amerykańskiej historii, ale ten historyczny krok uwypuklił także pilną potrzebę rozwiązania głęboko zakorzenionych w kulturze problemów związanych z relacjami rasowymi i sprawiedliwością rasową, z którymi Stany Zjednoczone zmagają się od lat. Reżyserem serialu dokumentalnego Obama: Ku doskonalszej unii jest zdobywca nagrody Emmy Peter Kunhardt (filmy HBO: „True Justice: Bryan Stevenson’s Fight For Equality”, „John McCain: Komu bije dzwon”, King in the Wilderness).

Osobistości przedstawione w dokumencie

Aby nakreślić szerszy kontekst, wprowadzić widzów w temat i pokazać różne punkty widzenia, reżyser dokumentu zaprosił przed kamerę wielu gości, w tym dziennikarza Jelaniego Cobba, członka Izby Reprezentantów Johna Lewisa, konsultanta politycznego Davida Axelroda, pastora Alvina Love, pisarza Michaela Erica Dysona, dziennikarkę Laurę Washington, pastora Jeremiaha Wrighta, dziennikarkę Michele Norris, wydawcę magazynu New Yorker Davida Remnicka, pastora Ala Sharptona, profesora Cornela Westa, polityka Jesse’ego Jacksona, pisarza Ta-Nehisi Coatesa, Sherrilyn Ifill z Krajowego Stowarzyszenie na rzecz Popierania Ludności Kolorowej, polityczną doradczynię Valerie Jarrett, profesora Henry’ego Louisa Gatesa Jr., aktora Keegana-Michaela Key, byłą urzędniczkę państwową Shirley Sherrod, dziennikarza Davida Maranissa, profesora Kena Macka, scenarzystę Jona Favreau, doradcę Brodericka Johnsona oraz członka Izby Reprezentantów Bobby’ego Rusha.

Twórcy dokumentu

Serial Obama: Ku doskonalszej unii w reżyserii Petera Kunhardta został wyprodukowany dla HBO Documentary przez Kunhart Films Production. Producentami serialu są George Kunhardt, Teddy Kunhardt oraz Matthew O. Henderson. Montaż i produkcja: Maya Mumma, ACE. Producenci wykonawczy: Peter Kunhardt, Andi Bernstein i Mona Sutphen, Jelani Cobb i Jacqueline Glover. Obowiązki producentki ze strony HBO pełni Sara Rodriguez, a producentkami wykonawczymi są Nancy Abraham i Lisa Heller.

Kiedy premiera?

Pierwsza część serialu dokumentalnego „Obama: Ku doskonalszej unii” zadebiutuje 4 sierpnia w HBO GO, druga część produkcji pojawi się w serwisie dzień później, 5 sierpnia i trzecia – 6 sierpnia.

Czytaj też:

„Kuchenne rewolucje”. Transmitował na żywo awanturę z Magdą Gessler. Co się stało?