„BrzydUla”. Wiemy, kiedy nowe odcinki serialu TVN 7. Fanów czeka jednak niemiła niespodzianka

Serial „BrzydUla” emitowany był na antenie TVN od października 2008 roku do grudnia 2009 roku, a powrócił w 2020 roku na TVN 7. Oparty był na kolumbijskim oryginale. W „BrzydUli” grali m.in.: Julia Kamińska, Filip Bobek, Maja Hirsch, Małgorzata Socha, Krzysztof Czeczot, Jacek Braciak i Marek Włodarczyk.

Serial opowiada o losach Uli Cieplak, niezbyt urodziwej, ale pracowitej i inteligentnej ekonomistce, która znajduje zatrudnienie w renomowanym domu mody „Febo & Dobrzański”. Pomimo nieatrakcyjnego wyglądu swoją pracowitością pnie się po kolejnych szczeblach kariery, a także skrycie podkochuje się w swoim szefie, Marku Dobrzańskim, prezesie firmy. W główne role wcielili się Julia Kamińska i Filip Bobek.

Kiedy nowe odcinki serialu „BrzydUla”?

Już wiemy, że serial „BrzydUla” powróci na antenę TVN 7 w poniedziałek 30 sierpnia. W tym sezonie czekają nas jednak małe zmiany. Serial co prawda wciąż będzie emitowany o godzinie 20:00, jednak tylko cztery razy w tygodniu. Fani będą mogli go oglądać od poniedziałku do czwartku. Prawdopodobnie w piątek produkcja zostanie zastąpiona w paśmie innym programem TVN 7.

