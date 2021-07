Nowy prawnik Britney Spears złożył w sądzie wniosek o odsunięcie ojca gwiazdy od jej majątku

Jak informuje „New York Times” pismo o odsunięcie Jamie'go Spearsa od pieniędzy jego sławnej córki to pierwszy ruch ze strony nowego prawnika gwiazdy.

Nowy prawnik Britney Spears rozpoczął wojnę z jej ojcem

Według doniesień gazety, w dokumencie złożonym do sądu Mathew S. Rosengart zaznaczył, że „istnieją poważne wątpliwości dotyczące potencjalnego niewłaściwego postępowania pana Spearsa, w tym konflikt interesów, nadużycia wynikające z kurateli i ewidentne rozproszenie fortuny pani Spears”.

Adwokat wystąpił o odsunięcie ojca piosenkarki od jej majątku, stwierdzając, że skoro zdaniem sądu artystka ma wystarczającą zdolność do wyboru radcy prawnego, to może również sama wyznaczyć kuratora do swoich finansów.

W piśmie Mathew S. Rosengart zauważył, że sytuacja pomiędzy Britney Spears a jej ojcem jest nie tylko niezdrowa, ale wręcz toksyczna oraz że doszło do licznych nadużyć ze strony Jamie'go Spearsa wobec jego córki. We wniosku złożonym do sądu prawnik wyliczył majątek wokalistki na 2,7 milionów dolarów w gotówce oraz 56 milionów dolarów w aktywach niegotówkowych.

Przypomnijmy, Jamie Spears już od 13 lat pełni rolę kuratora swojej córki. To on podejmuje decyzje odnośnie jej zdrowia, wyjazdów, pracy oraz majątku. Gwiazda od dłuższego czasu stara się uwolnić spod opieki ojca, jednak sąd odrzucił jej wniosek. Czy nowy prawnik, którego gwiazda mogła w końcu sama sobie wybrać, odmieni jej los?

