Inspirujące seriale i programy na Netfliksie. Co warto obejrzeć?

Nie ma na co czekać. Czas zacząć odkrywanie! Jak? Podpowiadamy kilka inspirujących tytułów, które warto dodać do Mojej Listy… oglądać… i próbować!

Rozpocznij szachową rozgrywkę „Gambitem Królowej”

Historia genialnej Beth, która doskonali swoje strategie, by pokonać najlepszych szachistów świata, zachęciła do rozgrywek wielu ludzi, także z krajów całkowicie pozbawionych szachowej tradycji. Droga do pokonania arcymistrzów jest długa i pełna przeszkód, ale kto wie – może dzięki tym ośmiu, trzymającym w napięciu odcinkom, pojawią się w Polsce nowe szachowe talenty?





Dbaj o „Życie na naszej planecie”



David Attenborough to znany na całym świecie podróżnik, który od lat opowiada niesamowite historie o Ziemi i żyjących na niej skarbach natury kolejnym pokoleniom widzów. Łagodny, siwowłosy pan ma do przekazania sporo mądrości. Ta wiedza nie ma terminu ważności. Warto go uważnie posłuchać i zobaczyć, co jeszcze możemy ocalić i jak tego dokonać!



„Ruch” to zdrowie, więc na początek poczuj rytm



Taniec to nie tylko sport, to też sztuka i sposób na wyrażenie siebie i swoich emocji. Takie filmy aż się proszą o oglądanie w ruchu! Wystarczy przygotować sobie trochę miejsca w salonie, kliknąć „play”... i rozpocząć lekcję tańca u największych mistrzów z całego świata.



A może wprowadzić w życie odrobinę „Słodkiego szaleństwa”?



Zmagania utalentowanych cukierników mogą pobudzić nie tylko głód, ale i wyobraźnię. To kopalnia słodkich inspiracji, które przy odrobinie chęci można przenieść z ekranu na własny stół i nacieszyć nie tylko oko, ale i żołądek!



Zdobądź czarny pas z „Kobra Kai”

Ponad 25 lat temu premiera dziś kultowego Karate Kid wywołała boom na sztuki walki. Przygody Daniela LaRusso i Johnnego Lawrence'a to powrót tej kultowej historii – i to w wielkim stylu. Może pora wyciągnąć swoje przykurzone kimono, zadzwonić do najbliższego Dojo i wrócić na matę? PS. Ci, którzy kimona nigdy nie posiadali, mogą spokojnie poćwiczyć w dresie.





Zmień swój dom z „Mistrzami projektowania wnętrz”



Kto powiedział, że zmiana otoczenia musi być nieodłącznie związana z podróżą? Nic bardziej mylnego. Czasem kilka kreatywnych zabiegów wystarczy, aby odświeżyć klimat swoich wnętrz. Na początek przyda się dawka inspiracji, których pełne są realizacje najlepszych światowych architektów. Sporo tego typu pomysłów można znaleźć także w: Najbardziej niezwykłych domach świata i Zaskakujących wnętrzach.



Odśwież swoją szafę z programem „Modni i modniejsi”



Odważne wizje utalentowanych twórców mody z całego świata mogą natchnąć do odświeżenia swojej garderoby nawet największego ubraniowego konserwatystę. Kto wie, może nawet spróbuje swoich sił w projektowaniu własnych kreacji?



Keep calm & zapoznaj się z Poradnikiem „Headspace: Medytacja”



Wszyscy wiedzą, że na Netflix można znaleźć dobrą rozrywkę, ale także… spokój. A konkretnie minipodręcznik, jak ten stan osiągnąć. Przyjazny animowany przewodnik po meandrach medytacji z pewnością zachęci do jej praktykowania.



Porządek przede wszystkim – „Minimalizm: Czas na mniej”

Mówi się, że porządek w domu to porządek w głowie. Idea minimalizmu może pomóc postawić pierwsze kroki na drodze do idealnej organizacji rzeczy i przestrzeni. Inspiracji dostarczą także: Zrób porządek z The Home Edit i Sprzątanie z Marie Kondo.



Zostań rekinem biznesu – „Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker”

Nic tak nie motywuje do działania, jak sukces innych ludzi. Historia pierwszej najbogatszej Afroamerykanki, zaangażowanej społecznie i politycznie przedsiębiorczyni i filantropki Madam C.J. Walker może stać się motorem napędowym dla wielu nowych biznesów. Warto zobaczyć także: Grace i Frankie i Szefowa.

