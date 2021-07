Polka zatańczy w brytyjskim „Tańcu z Gwiazdami”. Widzowie dobrze ją znają!

Polka w „Strictly Come Dancing”

„To jest to. Moje największe marzenie się spełniło. Żadne słowa nie mogą opisać tego, jak się teraz czuje, wciąż szczypię się i sprawdzam, czy to rzeczywistość. Jestem bardzo podekscytowana, mogąc podzielić się z wami informacją, że dołączam do rodziny »Strictly Come Dancing« 2021 i nie mogę się doczekać, aż oddam swoje całe serce i duszę temu parkietowi” – napisała na Instagramie Jowita Przystał.

„Strictly Come Dancing” to brytyjski odpowiednik polskiego „Tańca z Gwiazdami”. W programie biorą udział pary taneczne złożone z gwiazdy oraz zawodowego tancerza towarzyskiego. W każdym odcinku przygotowują co najmniej jeden taniec, oceniany przez profesjonalną komisję jurorską, w skali ocen od 1 do 10. Oprócz punktów przyznanych przez sędziów, o końcowej klasyfikacji decydują telewidzowie poprzez głosowanie telefonicznie oraz SMS-owe. Jednym z profesjonalnych tancerzy-nauczycieli w 18. edycji show będzie właśnie Przystał.

Jowita Przystał – kim jest?

Jowita Przystał urodziła się w Czeladzi w Zagłębiu Dąbrowskim. Taniec trenowała od 6. roku życia. Jest mistrzynią Polish Open Latin 2014. Widzowie mogą ją znać z występów w polskich programach „You Can Dance” i „Mam talent!”. W 2015 roku dołączyła do zespołu tanecznego Burn The Floor. W 2019 roku przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii.

