Bartłomiej Kasprzykowski i Izabella Miko pokłócili się o szczepionki. „Żyjemy w czasach galopującej głupoty”

Bartłomiej Kasprzykowski zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym do jego czoła przylepione są sztućce. Miał być to złośliwy komentarz odnośnie teorii spiskowych, wedle których przyjęcie szczepionki może sprawić, że ciało zyska magnetyczne właściwości.

Kłótnia Kasprzykowskiego z Miko. Poszło o szczepionki

„Nie wierzyłem w to, co się dzieje po drugiej dawce. Nadal nie wierzę. Jestem gotów do roli Magneto. Czekam na oferty. Nieaktorskie również. Przyciągam metale! Zgubiłeś monetę, obrączkę? Giną Ci łyżeczki w domu?” – napisał pod swoim zdjęciem aktor. Oczywiście pod postem Kasprzykowskiego natychmiast pojawiły się komentarze od antyszczepionkowców, którzy zarzucili gwiazdorowi ślepą wiarę w szczepionki „niewiadomego pochodzenia” oraz „szczepionkową propagandę”.

Wygląda jednak na to, że wpis gwiazdora najbardziej rozjuszył Izabellę Miko. „Jest to bardzo niesmaczny żart, ponieważ wiele osób już umarło, albo zostało permanentnie okaleczonych” – napisała pod postem Kasprzykowskiego aktorka. Nie jest tajemnicą, że Miko jest fanką medycyny naturalnej, jednak wszystko wskazuje na to, że nie wierzy w tradycyjną medycynę ani naukę. Na jej słowa postanowił odpowiedzieć autor posta.

„Żyjemy w czasach galopującej głupoty, a ta żartu nie rozumie. A kiedy nie rozumie, określa go mianem niesmacznego, bo swój brak gustu i poczucia humoru trzeba jakoś przykryć” – napisał Kasprzykowski.

