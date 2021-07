„Nasz nowy dom”. Rodzina nie miała się gdzie podziać. Tak ekipa odmieniła ich dom

Gdzie jest ojciec dziewczynek?

W domu po swoich dziadkach w Gołkowicach Górnych chciała zamieszkać pani Maria z dwoma córkami: 15-letnią Nikolą i 12-letnią Niną, które samotnie wychowuje. Problemy w małżeństwie pani Marii zaczęły się, kiedy pracujący za granicą mąż kobiety wrócił do Polski. Ojciec znikał na całe dni, a do domu wracał pod wpływem alkoholu. To prowadziło do awantur.

Diagnoza Nikoli

15-letnia w momencie nagrywania odcinka Nikola, gdy jej rodzice brali rozwód, zachorowała na białaczkę szpikową. – Spędziliśmy w szpitalu siedem miesięcy czekając na dawcę i przeszczep. Najbardziej się bałam, że może umrzeć – wspomina jej mama. Zabieg się powiódł, a wkrótce potem Nikola mogła wrócić do domu. Musiała mieć odpowiednie warunki, dlatego rodzina wynajmowała kolejne mieszkania. W trakcie programu rodzina akurat zamieszkiwała lokal komunalny, z którego niebawem musiała się wyprowadzić.

Dom po dziadkach

Jedynym miejscem, w którym schronienie mogła znaleźć rodzina, był dom ich dziadków. Niestety, był on w opłakanym stanie. Nie było w nim podłóg, ściany były dziurawe, dach i okna nieszczelne. Dom nie miał ogrzewania, kanalizacji czy łazienki.

Z pomocą ruszyła ekipa programu „Nasz nowy dom”, kierowana przez Katarzynę Dowbor. Zobaczcie, jak zmienił się dom po ich interwencji.

