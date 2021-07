Wentworth Miller ma autyzm. „Diagnoza była szokiem, ale nie niespodzianką”

W ciągu ostatnich lat Wentworth Miller wycofał się z życia publicznego i przestał grać w filmach. Teraz gwiazdor serialu „Skazany na śmierć” ujawnił na Instagramie, że w zeszłym roku stwierdzono u niego autyzm.

Wentworth Miller ma autyzm

Aktor przyznał, że nim udał się do specjalisty, sam próbował się zdiagnozować i najwyraźniej doszedł do tego samego zdania, co lekarze. „Powiedzmy to, diagnoza była szokiem, ale nie niespodzianką” – napisał Miller na Instagramie i zaznaczył, że autyzm nie jest czymś, co chciałby koniecznie w sobie zmienić. „Zrozumiałem natychmiast, że bycie osobą autystyczną ma kluczowe znaczenie dla tego, kim jestem, co zrobiłem, co powiedziałem” – napisał aktor. Wentworth Miller podziękował również ludziom, którzy pozwolili mu żyć tak, jak chciał, choć go nie rozumieli.

Niespełna dziesięć lat temu, u szczytu sławy gwiazdor wyznał publicznie, że jest gejem. Powiedział wówczas, że tak długo ukrywał swoją orientację, tak długo się na nią „nie godził”, że doprowadziło to nawet do próby samobójczej. Coming out potraktował wówczas, jak swoiste oczyszczenie. Wytłumaczył również, że nie zagra już w „Skazanym na śmierć”, bo nie zamierza więcej wcielać się w role heteroseksualne.

