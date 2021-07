„Na Wspólnej”. Tego nie wiedzieliście o popularnym serialu TVN

Fani „Na Wspólnej” wyczekują już nowych odcinków, jednak te pojawią się na ekranie dopiero jesienią. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. A czy znacie wszystkie tajemnice z „Na Wspólnej”? Oto ciekawostki z planu, o których nie wszyscy wiedzą!

Plan zdjęciowy



Serial nagrywany jest w studiu filmowym i tak na przykład drzwi do toalety w mieszkaniu Hofferów, w rzeczywistości prowadzą do ... mieszkania Weroniki.



Nagłe przypadki



Podczas kręcenia „Na Wspólnej” Joanna Jabłczyńska dostała ataku wyrostka i prosto z planu trafiła na stół operacyjny. Podobna sytuacja przydarzyła się Ewie Gawryluk.



Małżeństwa na planie



W serialu zagrało popularne, aktorskie małżeństwo – Dorota Chotecka i Radosław Pazura. Wcielili się w parę ... rozwodników. W „Na Wspólnej” występują też Ewa Gawryluk i Waldemar Błaszczyk, którzy prywatnie są małżeństwem.



Tysięczny odcinek



Z okazji 1000. odcinka u boku Brzozowskich, Ziębów i Hofferów pojawili się bohaterowie innych hitów TVN. Zobaczyć można było m.in. Piotra Korzeckiego z „Magdy M.” (Pawła Małaszyńskiego), komisarza Zawadę z „Kryminalnych” (Marka Włodarczyka), Małgosię, Zuzię i Adasia Skalskich z „Niani” (Marię Maciejewską, Emilię Stachurską i Rogera Karwińskiego) wraz z ich lokajem Konradem (Adamem Ferencym).



Miłość z planu filmowego



W „Na Wspólnej” poznali się Ilona Wrońska i Leszek Lichota. I choć aktor opuścił serial, to ich uczucie przetrwało. Para doczekała się dwójki dzieci.



Zdradzona tajemnica



Grażyna Wolszczak niechcący zdradziła głęboko skrywaną przez scenarzystów tajemnicę. Aktorka zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z pogrzebu jednego z bohaterów. W ten sposób fani serialu dowiedzieli się o wiele wcześniej o śmierci Adama Roztockiego.



Kuchenne rewolucje w „Na Wspólnej”



W jednym z odcinków wystąpiła Magda Gessler, która zagrała samą siebie. Gwiazda przeprowadzała rewolucję w restauracji państwa Ziębów i ostro walczyła z panią Marią.



Kto użyczył głosu Wiktorowi Brzozowskiemu?



Wiktor Brzozowski to postać, do której często wracają bohaterowie serialu. Wiktor zginął w pierwszym odcinku, a widzowie słyszeli tylko jego głos, którego użyczył mu sam Piotr Fronczewski.