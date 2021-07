Netflix. Nowości w sierpniu. Co obejrzymy? Mamy pełną listę

Co na Netfliksie w sierpniu?

Sezon wakacyjny w pełni, a Netflix nie zwalnia tempa! W tym miesiącu zabierze widzów w musicalową podróż w filmie animowanym „Vivo”. Trzecia część „The Kissing Booth” sprawi, że z pewnością udzieli Wam się letni, romantyczny nastrój. W drugim sezonie hiszpańskiego serialu „Valeria” poznamy dalsze losy szalonych przyjaciółek z Madrytu. Dla miłośników kina akcji Netflix przygotował film „Sweet Girl” z Jasonem Momoą w roli głównej. Z kolei nowy polski serial dla młodych widzów „Otwórz oczy” z pewnością przypadnie do gustu fanom dreszczyku emocji. W sierpniu na Netflix premierę będzie miał także film anime „Wiedźmin: Zmora Wilka”, który przedstawi świat Wiedźmina z szerszej perspektywy. Podczas seansu nocy letniej świetnie sprawdzą się takie propozycje filmowe jak „Czekolada”, „Jak w niebie” i „Sok z żuka”.

Pełna lista sierpniowych nowości na Netflix

„Blade: Mroczna Trójca” – 1 sierpnia

Blade musi zmierzyć się z Draculą, którego wampiry wskrzesiły, by pokonał ich największego wroga. Bohater dołącza do Nocnych Łowców - młodej i niedoświadczonej grupy, eliminującej krwiopijców.





„Jak w niebie” – 1 sierpnia



Elizabeth jest zapracowaną lekarką. Po wypadku budzi się w domu i stwierdza, że zamieszkał tam David.



„Sok z żuka” – 1 sierpnia

Do domu zamieszkiwanego przez parę duchów wprowadzają się nowi właściciele. Zjawy, chcąc się ich pozbyć, wzywają z zaświatów bioegzorcystę - Beetlejuice'a.





„Dobry Agent” – 1 sierpnia

Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie ''Ulisses", gdzie stawką jest dobro jego rodziny.





„Czekolada” – 1 sierpnia

Matka i córka przyjeżdżają do małego miasteczka, gdzie otwierają sklep, w ofercie którego znaleźć można czekoladę pod każdą niemal postacią. Przedsięwzięcie spotyka się z dezaprobatą burmistrza.





„Wyznania gejszy” – 1 sierpnia

Dziewięcioletnia Chiyo zostaje sprzedana do domu gejsz. Jako dorosła i sławna jest świadkiem drugiej wojny światowej, która zmienia świat, w którym się wychowywała.





„Control Z” – sezon 2. – 4 sierpnia



Ktoś, kto pragnie pomścić Luisa, obiera sobie za cel uczniów i nauczycieli w liceum. Sofía rusza na pomoc, aby rozwiązać najnowszą zagadkę.



„Gotowanie z Paris” – 4 sierpnia



Gotować każdy może? Jasne. Paris Hilton też? Oczywiście. Przy oglądaniu tego niezwykłego programu kulinarnego trzeba jednak uważać, bo można udławić się ze śmiechu.



„Hit & Run” – 6 sierpnia



Mężczyzna, który szuka prawdy o śmierci swojej żony, zostaje wplątany w niebezpieczną sieć sekretów i intryg rozciągającą się od Nowego Jorku po Tel Awiw.



„Vivo” – 6 sierpnia



Utalentowany muzycznie kinkażu wyrusza w pełną przygód podróż z Hawany do Miami, aby wypełnić przeznaczenie i doręczyć miłosną piosenkę w imieniu dobrego przyjaciela.



„Ostatni czarny człowiek w San Francisco” – 7 sierpnia



Jimmy spędza czas na wędrówkach po mieście ze swoim przyjacielem, marząc o zamieszkaniu w wiktoriańskim domu, który niegdyś zbudował dziadek. Pomimo że zajmuje go starsza para, mężczyzna podejmuje kroki, by odzyskać nieruchomość.



„Bez pożegnania” – 13 sierpnia



Dziesięć lat temu stracił dwie najbliższe mu osoby. Teraz – znowu w tajemniczych okolicznościach – znika jego narzeczona.



„The Kissing Booth 3” – 13 sierpnia



Elle chce wykorzystać ostatnie lato przed studiami. Spisuje listę rzeczy do zrobienia przed śmiercią. Musi też wybrać uczelnię i... chłopaka. Kto wygra - Noah czy Lee?



„Valeria” – sezon 2. – 13 sierpnia



Cztery przyjaciółki wspierają się i podtrzymują wzajemnie na duchu w obliczu przełomowych decyzji, które odmienią życie prywatne i zawodowe każdej z nich.



„Beckett” – 13 sierpnia



Po tragicznym wypadku w Grecji amerykański turysta Beckett zostaje uwikłany w niebezpieczny polityczny spisek. Czy uda mu się ujść z życiem?



„Żony Beverly Hills” – sezon 5. – 17 sierpnia

Życie jednych z najbardziej zamożnych kobiet Ameryki mieszkających w Beverly Hills.





„Z kamerą u Kardashianów” – sezon 5. – 17 sierpnia

Codzienne życie ekscentrycznej rodziny Kardashianów mieszkającej w Los Angeles.





„Pani dziekan” – 20 sierpnia



Pierwsza niebiała kobieta dziekan podupadającego wydziału filologii angielskiej na poważanym uniwersytecie próbuje sprostać stawianym jej oczekiwaniom.



„Sweet Girl” – 20 sierpnia



Zrozpaczony mąż przysięga wymierzyć sprawiedliwość osobom odpowiedzialnym za śmierć ukochanej kobiety.



„Wiedźmin: Zmora wilka” – 23 sierpnia

Film anime 2D przedstawiający świat „Wiedźmina” z szerszej perspektywy. Na horyzoncie pojawia się nowe potężne zagrożenie.





„Otwórz oczy” – 25 sierpnia



W następstwie tragedii nastolatka trafia do ośrodka zaburzeń pamięci, gdzie nawiązuje bliskie więzi z innymi pacjentami, którzy doświadczyli podobnych traum.



„Jumanji: Następny poziom” – 25 sierpnia

Spencer ponownie trafia do świata Jumanji. Z pomocą przychodzą mu przyjaciele, bez których wydostanie się z gry jest niemożliwe.





„Cały on” – 27 sierpnia

Influencerka podejmuje się niełatwego zadania — ma zmienić największego nieudacznika w szkole w króla balu maturalnego.





„Good Girls” – sezon 4. – 31 sierpnia



Pod czujnym okiem federalnych Beth, Ruby i Annie zastanawiają się nad cieniami i blaskami swojej pracy. Dean i Stan robią zresztą to samo.Czytaj też:

