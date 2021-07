Bob Odenkirk zasłabł na planie „Zadzwoń do Saula”. Wiemy, jaki jest stan zdrowia aktora

Cranston prosi o modlitwy

Odenkirk zasłabł na planie 6. sezonu serialu „Zadzwoń do Saula” (spin-offu „Breaking Bad” – red.) we wtorek 27 lipca. Cały świat dowiedział się o tym z wpisu na Instagramie, zamieszczonego przez jego kolegę z „Breaking Bad” Bryana Cranstona. „Dziś tuż po przebudzeniu uderzyła mnie wiadomość, przez którą byłem niespokojny cały poranek. Mój przyjaciel Bob Odenkirk upadł wczoraj w nocy na planie »Better Call Saul«. Jest w szpitalu w Albuquerque, gdzie otrzymał potrzebną mu opiekę medyczną. Jego stan jeszcze nie jest znany opinii publicznej” – pisał w mediach społecznościowych Cranston. „Proszę, poświęćcie chwilę ze swojego dnia, by pomyśleć o nim i przesłać mu tą drogą pozytywne myśli oraz modlitwy. Dziękuję” – dodawał dalej aktor grający Waltera White'a w „Breaking Bad”.

Jaki jest stan Odenkirka?

Przedstawiciele Boba Odenkirka jeszcze w środę 28 lipca poinformowali media, że stan aktora jest opisywany jako stabilny. Wiemy już, że serialowy Saul został przewieziony do szpitala w Nowym Meksyku. „Możemy potwierdzić, że Bob jest w stanie stabilnym po tym, jak doszło do incydentu, związanego z jego sercem” – przekazał rzecznik aktora. „Zarówno on jak i jego rodzina chcieliby podziękować wszystkim za wysyłanie życzeń powrotu do zdrowia i poprosić o uszanowanie ich prywatności w czasie, gdy Bob pracuje nad powrotem do formy” – dodał.

Dodatkowe potwierdzenie słów rzecznika aktora zapewnił fanom jego syn – Nate Odenkirk. 22-latek, który również jest aktorem napisał na Twitterze krótko: „Będzie z nim wszystko dobrze”.

twitter

O czym jest serial „Zadzwoń do Saula”?

Serial opowiada historię prawnika Jamesa McGilla siedem lat przed wydarzeniami z „Breaking Bad” (przywoływane są również zdarzenia przyszłe oraz postacie lub aktorzy tego serialu).

Wszystkie dotychczasowe sezony serialu „Better Call Saul” oglądać można na platformie Netflix.

