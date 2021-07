Top of the Top Sopot Festiwal 2021. Kto wystąpi na największej muzycznej imprezie TVN?

Wraca Top of the Top Sopot Festiwal 2021. Od 17 do 19 sierpnia w Operze Leśnej wystąpią największe polskie gwiazdy.

Tego lata publiczność może się w końcu cieszyć koncertami na żywo. Za nami już Polsat SuperHit Festiwal, a teraz czeka nas największa muzyczna impreza stacji TVN, czyli Top of The Top Sopot Festiwal. TVN, czyli Top of The Top Sopot Festiwal 2021 Top of The Top Sopot Festiwal 2021 rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa trzy dni. Pierwszego dnia odbędzie się koncert „Forever Young”, na którym swoje największe przeboje zaśpiewają takie gwiazdy, jak Edyta Górniak, Kayah, Sylwia Grzeszczak, Reni Jusis, Majka Jeżowska, Izabela Trojanowska, Urszula, Budka Suflera, Lombard, De Mono i Oddział Zamknięty. 18 sierpnia, podczas jubileuszu 60-lecia sopockiego festiwalu, TVN pokaże koncert zatytułowany „Dance in Opera Leśna”, na którym usłyszymy między innymi Agnieszkę Chylińską, Ewę Farnę, Cleo, Andrzeja Piasecznego, Kasię Kowalską, Małgorzatę Ostrowską, Dawida Kwiatkowskiego i Blue Cafe. Ostatni dzień Top of The Top Sopot Festiwal poświęcony będzie kolejnemu jubileuszowi, tym razem 20-leciu stacji TVN24. Wówczas, wśród gwiazd, które zaprezentują się na scenie, usłyszymy Kayah, Monikę Brodkę, Stanisława Soykę, Natalię Przybysz, Korteza i Michał Szpaka. Na koniec imprezy TVN przygotował dla widzów występy popularnych komików polskiego stanp-upu, takich jak Rafał Pacześ, Kacper Ruciński i Katarzyna Piasecka. Czytaj też:

