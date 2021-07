Jamie Lee Curtis ma transpłciowe dziecko. „Z zachwytem i dumą obserwowaliśmy, jak nasz syn stawał sie naszą córką”

Jamie Lee Curtis i jej mąż Christopher Guest są jedną z niewielu hollywoodzkich par, które mogą pochwalić się tak długim stażem małżeńskim. Aktorka i jej mąż pobrali się w 1984 roku i adoptowali swoje dzieci – Annie i Thomasa.

Jamie Lee Curtis ma transpłciowe dziecko

W wywiadzie dla „AARP The Magazine” aktorka opowiedziała o drodze, jaką przeszło jej młodsze dziecko. – Z zachwytem i dumą obserwowaliśmy, jak nasz syn staje się naszą córką Ruby – powiedziała Jamie Lee Curtis, dodając, że coming out jej dziecka, pomógł jej samej porzucić dawne wyobrażenia na temat płci. Gwiazda zdradziła również, że Ruby i jej narzeczony już niebawem wezmą ślub. Co ciekawe, ceremonię poprowadzi właśnie Jamie Lee Curtis, która zdobyła te uprawnienia już jakiś czas temu.

Dzieci aktorki nie poszły w ślady sławnej mamy. Ruby ma 25 lat i zajmuje się projektowaniem gier komputerowych, zaś starsza córka gwiazdy „Rybki, zwanej Wandą” Annie ma obecnie 34 lata i jest instruktorką tańca. Mąż Jamie Lee Curtis urodził się w szlacheckiej rodzinie i jest baronem.

