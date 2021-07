Shakira stanie przed sądem. Wszystko przez milionowe długi gwiazdy

W latach 2012-2014 Shakira mieszkała w Barcelonie i nie zapłaciła podatku dochodowego w wysokości 70 milionów złotych.

Shakira stanie przed sądem

Piosenkarka nie przyznaje się do winy, twierdzą, że w tym czasie przebywała na Bahamach, a jej wizyty w Barcelonie były bardzo rzadkie, co zwalniało ją z płacenia podatku dochodowego. I dlatego też nie uiściła tych opłat. Tymczasem hiszpańska prokuratura zamierza dowieść, że związana już wtedy z Gerardem Pique wokalistka, przebywała w Barcelonie łącznie pół roku, co zobowiązuje ją do zapłacenia podatku. Nie są to jedyne oskarżenia skierowane przeciwko gwieździe.

Jak informuje „El Pais”, Shakira nie tylko nie zapłaciła podatku dochodowego, ale i unikała podatku od osób prawnych, „kryjąc swoje bogactwo” pod wieloma, różnymi firmami. Ona sama zaś występowała jedynie w dokumentach firm, które zlokalizowane były w rajach podatkowych. Jeśli wokalistka przegra w sądzie, to nie tylko będzie musiała uiścić dług wraz z odsetkami i opłacić koszty sądowe, ale i może stracić wolność. Wszystko zależy od tego, jakie kary będzie się domagał prokurator i urząd podatkowy oraz czy sędzia przychyli się do ich wniosku.

