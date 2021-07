Andrzej Piaseczny bał się powiedzieć rodzicom o swojej orientacji. „Czułem, że będą rozczarowani, że nie dam im wnuków”

Osoby ze społeczności LGBT+ często boją się powiedzieć bliskim prawdy o sobie. Okazuje się, że Andrzej Piaseczny również unikał tego tematu w rozmowie z rodzicami. Dlaczego?

„Czułem, że będą rozczarowani, że nie dam im wnuków”

– Rodzice dowiedzieli się przypadkowo. Nie mówiłem im wcześniej, co czułem, że to będzie dla nich zawód, że będą się bać, że będę nieszczęśliwy, że będą rozczarowani, że nie dam im wnuków – wspominał Andrzej Piaseczny w rozmowie z „Repliką”. Przyznał jednak, że było to niemądre z jego strony, bo zarówno matka, jak i nieżyjący już ojciec artysty, byli bardzo mądrymi ludźmi.

– Powiedziałem im: koniec dyskusji, nie rozmawiamy o tym. Zaakceptowali to, pewnie nie bez goryczy. A teraz mama na Dzień Dziecka zadzwoniła i najpierw złożyła życzenia mnie, a potem mojemu partnerowi. To było... Ach, widzisz, od razu się wzruszam – wyznał muzyk w wywiadzie. Piosenkarz po raz kolejny też odniósł się do tego, dlaczego po latach zdecydował się powiedzieć publicznie o swojej orientacji.

„Ludzie typu Czarnek chcą nas cofnąć”

Wcześniej, Piaseczny mówił, że coś w nim pękło, gdy podczas kampanii prezydenckiej, Andrzej Duda stwierdził, że LGBT+ to nie ludzie, a ideologia. Teraz artysta w gorzkich słowach wypowiedział się również na temat obecnego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. – Ludzie typu Czarnek chcą nas cofnąć. Muszę powiedzieć tym wszystkim łajdakom, że odmawiając nam praw, odmawiają nam człowieczeństwa i nie godzę się na to – stwierdził artysta.

