„Czarna owca”. Nowy film Pietrzaka ze zdjęciami i zwiastunem. Znamy datę premiery

O czym jest film „Czarna owca”?

„Czarna owca" to słodko-gorzka opowieść o współczesnej rodzinie, w której każdy ma czegoś dość. Gdy w końcu tłumione od lat kryzysy, konflikty i pragnienia eksplodują, każdy zaczyna żyć na własny rachunek. A przynajmniej tak im się wydaje... Czy członkowie rodziny odnajdą swoje szczęście? To film o więzach, których nie można przerwać. W zabawny sposób odpowiada na ważne pytania dotyczące relacji rodzinnych i dojrzewania do zmian.

Twórcy o filmie „Czarna owca”

To drugi fabularny film Aleksandra Pietrzaka. Poprzednia produkcja, „Juliusz", wzbudziła entuzjazm szerokiej widowni, a w Konkursie Głównym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni walczyła o Złote Lwy. Film zostanie przedpremierowo zaprezentowany podczas Ińskiego Lata Filmowego oraz Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu oraz we wrześniu w konkursie Polskich Filmów Pełnometrażowych Mastercard Off Camera w Krakowie. Pokazom filmu będą towarzyszyły spotkania z twórcami.

– Film porusza kilka tematów, takich jak wybór między karierą a rodziną, dojrzewanie do bycia ojcem, próba odnalezienia się w całkowicie nowej sytuacji życiowej, ale chyba przede wszystkim ten film jest o tym, że dziecko zawiązuje więź na zawsze. Dwie najpiękniejsze emocje to śmiech i płacz. To może dać nam komediodramat i to – mam nadzieję – da nam „Czarna owca" – mówi o swoim filmie Pietrzak.

Producentka Anna Waśniewska dodaje, że obraz jest „uniwersalną historią o drodze do dojrzałości, w której każdy z nas może się odnaleźć”. – W zabawny sposób pokazuje różnice międzypokoleniowe, problemy wynikające z braku komunikacji, obawy przed ukazaniem swoich prawdziwych uczuć. Interesowało nas pokazanie prawdy o rodzinie i różnych momentów w życiu małej społeczności. Śmiesznych, czasem smutnych i strasznych. Po trudnym doświadczeniu, które dzieliliśmy przez ostatni rok, mamy świadomość, że każdy człowiek teraz jest spragniony pozytywnych emocji, a tych z pewnością dostarczy film „Czarna owca„ Alka Pietrzaka – zapewnia.

Obsada filmu

W filmie wystąpili: Arkadiusz Jakubik, Magdalena Popławska, Kamil Szeptycki, Agata Różycka, Anna Cieślak, Anna Smołowik i Włodzimierz Press.

„Czarna owca” – kiedy premiera?

Premiera filmu „Czarna owca” zaplanowana jest na 13 sierpnia 2021 roku.

