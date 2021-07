Weekend na Netflix. Co warto obejrzeć? Lista nowości

Ogromną popularnością na polskim Netfliksie od kilku dni cieszy się polski film „Bartkowiak”. Podobne zainteresowanie budzą produkcje „Ostatni list od kochanka”, „Czarnobyl 1986” czy „Krwawe niebo”. Z kolei w niedzielę 1 sierpnia do serwisu dodane zostaną filmy takie jak „Sok z żuka”, „Czekolada” czy „Wyznania gejszy”. Co warto obejrzeć? Sprawdźcie naszą listę.

„Bartkowiak”

„Bartkowiak”, debiut reżyserski Daniela Markowicza, w którym głównym bohaterem jest profesjonalny zawodnik MMA – Tomek. Zdyskwalifikowany po walce o mistrzostwo postanawia zniknąć i zmienić swoje dotychczasowe życie. Zmuszony do powrotu przez niespodziewaną śmierć bliskiej osoby, przejmuje klub nocny Ring. Po drodze, wraz z córką swojego byłego trenera, wkracza w groźny świat przestępczy. Próbując rozwikłać tajemnicę z przeszłości, wpadają w kłopoty oraz narażają się niebezpiecznym i wpływowym ludziom.





„Ostatni list od kochanka”

Ellie – londyńska dziennikarka – z pasją odkrywa historię zakazanej miłości, której ślad zachował się w odnalezionych listach sprzed pół wieku.



„Czarnobyl 1986”

Historia bohaterskiego strażaka, który pracował przy likwidowaniu szkód spowodowanych katastrofą jądrową.





„Krwawe niebo”

Cierpiąca na tajemniczą chorobę kobieta musi ujawnić swój mroczny sekret, gdy terroryści próbują przejąć samolot, którym podróżuje ona ze swoim synkiem.





„Blade: Mroczna Trójca” – od niedzieli 1 sierpnia

Blade musi zmierzyć się z Draculą, którego wampiry wskrzesiły, by pokonał ich największego wroga. Bohater dołącza do Nocnych Łowców - młodej i niedoświadczonej grupy, eliminującej krwiopijców.





„Jak w niebie” – od niedzieli 1 sierpnia



Elizabeth jest zapracowaną lekarką. Po wypadku budzi się w domu i stwierdza, że zamieszkał tam David.



„Sok z żuka” – od niedzieli 1 sierpnia

Do domu zamieszkiwanego przez parę duchów wprowadzają się nowi właściciele. Zjawy, chcąc się ich pozbyć, wzywają z zaświatów bioegzorcystę - Beetlejuice'a.





„Dobry Agent” – od niedzieli 1 sierpnia



Edward Wilson robi szybką karierę w CIA. Wkrótce rozpoczyna prywatną grę z szefem KGB o kryptonimie „Ulisses”, gdzie stawką jest dobro jego rodziny.



„Czekolada” – od niedzieli 1 sierpnia



Matka i córka przyjeżdżają do małego miasteczka, gdzie otwierają sklep, w ofercie którego znaleźć można czekoladę pod każdą niemal postacią. Przedsięwzięcie spotyka się z dezaprobatą burmistrza.



„Wyznania gejszy” – od niedzieli 1 sierpnia

Dziewięcioletnia Chiyo zostaje sprzedana do domu gejsz. Jako dorosła i sławna jest świadkiem drugiej wojny światowej, która zmienia świat, w którym się wychowywała.

Czytaj też:

„Czarna owca”. Nowy film Pietrzaka ze zdjęciami i zwiastunem. Znamy datę premiery