Film „Willy Wonka i fabryka czekolady” kończy 50 lat. Zainspirował dziesiątki memów

„Willy Wonka i fabryka czekolady” na podstawie książki „Charlie i fabryka czekolady” to dzieło specyficzne, ale przez to także bardzo charakterystyczne. Nic dziwnego, że stało się przyczynkiem do dziesiątek obrazkowych memów. Skoro mówimy o rocznicy pierwszej ekranizacji, nie sposób nie wspomnieć o niezapomnianej roli Gene'a Wildera, wcielającego się w Wonkę. To właśnie jego twarz i kultowa mina stały się podstawą do setek memów z serii „Protekcjonalny Wonka”.

Mamy więc sarkastycznego pana w za dużej muszce i kapeluszu, rzucającego tekstami, mającymi wyśmiać adresata. Ten format sprawdzał się tak dobrze, że doczekał się setek odmian. W naszej galerii staraliśmy się zaprezentować choć małą cześć z nich. Co ciekawe, mem ten przyjął się świetnie także w Polsce, choć poruszane tematy często były zupełnie inne niż te za Oceanem. Porównajcie sami.

