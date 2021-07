Francuski raper stworzył piosenkę o Lewandowskim. Teledysk robi furorę

Elh Kmer – co wiemy o francuskim raperze?

Kmer urodził się w Yaounde w Kamerunie i ma pięcioro rodzeństwa. W wieku 11 lat przybyjechał ze swoimi rodzicami do Francji, gdzie zaczął rozwijać pasję do piłki nożnej i rapu. Teksty do swoich własnych utworów zaczął pisać już w wieku 14 lat. Trzy lata później zaczął rozwijać swoją karierę pod pseudonimem Mr Sosa. Był współtwórcą grupy SDHS (Soldat des Hauts de Seine), z którą wydał utwory takie jak: „Soldats Certifiés”, „Soldats Paré”, „Los ratos” i „Gangsta”. Głośniej zaczęło się o nim robić po tym, jak już z kolejną swoją grupą muzyczną – zespołem 40000 Gang, podpisał w 2015 roku kontrakt z wytwórnią Capitol Music France i wydał singiel „SOSA”. Po tym, jak odłączył się od grupy 40000 Gang stworzył markę odzieżową „MR SOSA”.

Piosenka o Lewandowskim

Elh Kmer dał wyraz swojej miłości do piłki nożnej w nowym utworze. Kilka dni temu na Instagramie rapera, którego obserwuje w tym serwisie prawie 37 tys. osób, pojawiła się zapowiedź do piosenki „Lewandowski”. Utwór, który jest ukłonem w stronę polskiego piłkarza, można już posłuchać na YouTube. Do tej pory teledysk zebrał ponad 342 tysiące wyświetleń.

Dokument o Robercie Lewandowskim

Przypomnijmy, kilka dni temu Papaya Films poinformowała, że produkuje dla Amazon Prime Video film dokumentalny o Robercie Lewandowskim. Dzięki dokumentowi widzowie na całym świecie będą mogli przeżyć historię młodego chłopaka z Leszna, który mimo wyboistego początku kariery i różnych niepowodzeń został jednym z najlepszych na świecie piłkarzy swoich czasów. Za koordynację wszystkich działań z ramienia zespołu Roberta Lewandowskiego odpowiadają Monika Bondarowicz oraz Tomasz Zawiślak. Film reżyseruje Maciej Kowalczuk.

