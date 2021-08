Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na TVP. Koncert, „Miasto 44” i reportaże

Koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”

W niedzielę, 1 sierpnia o godz. 20:45 telewizyjna Jedynka oraz TVP Polonia zapraszają na koncert „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, mieszkańcy stolicy po raz kolejny uczczą pamięć Powstańców. Wspólnie z Chórem Warszawiaków i Orkiestrą Warszawy zaśpiewają pieśni, które dodawały sił walczącej stolicy. Ponownie zabrzmią „Sanitariuszka Małgorzatka”, „Pałacyk Michla” czy „Warszawskie dzieci". W tym roku tematem przewodnim koncertu będzie miłość, zarówno ta szczęśliwa zakończona powstańczym ślubem w piwnicy czy w zrujnowanym kościele, jak i nieszczęśliwa, gdy narzeczonych rozdzieliła śmierć. O swoich przeżyciach opowiedzą uczestnicy tamtych wydarzeń.

Chórzystom i solistom towarzyszy orkiestra pod dyrekcją Jana Stokłosy, a reżyserem jest Bolesław Pawica. Koncert, który w tym roku odbędzie się na terenie Muzeum Powstania Warszawskiego, poprowadzi Tomasz Wolny.

Obejrzymy „Miasto 44” Jana Komasy

O godz. 22:05, bezpośrednio po koncercie, TVP1 przypomni głośny film w reżyserii Jana Komasy „Miasto 44”, o dramatycznych losach młodych uczestników Powstania Warszawskiego, którym przyszło żyć, kochać i wkraczać w dorosłość w okrutnych realiach niemieckiej okupacji.

Reportaż „Oni 1944” w TVP1

Kwadrans po północy, również w TVP1, reportaż „Oni 1944” – materiał z cyklu „Głębia ostrości” przedstawia „Powstanie Warszawskie” jako największą akcję podziemia zbrojnego w okupowanej przez Niemców Europie. Powtórkę reportażu zobaczymy w TVP Polonia o godz. 1:00 w nocy.

Film „Godzina W” na antenie TVP Kultura

TVP Kultura zaprosi widzów o godz. 14:20 na film w reżyserii Janusza Morgensterna „Godzina W”, który przedstawia przygotowania do Powstania oraz jego pierwsze minuty. Fabuła filmu to zapis jednego z przełomowych dla dziejów stolicy dnia – 1 sierpnia 1944 r. Niemcy powoli wycofują się z miasta. Konspiracyjne podziemie czeka na rozkaz wybuchu powstania. Trwają gorączkowe przygotowania do zbrojnego wystąpienia. W jednym z umówionych punktów zbiera się pluton Armii Krajowej pod dowództwem „Czarnego". Mają zaatakować hitlerowskie koszary. Tuż przed akcją dowiadują się, że nie otrzymają wsparcia drugiego plutonu…

Co na TVP Historia?

Programów poświęconych Powstaniu Warszawskiemu nie może zabraknąć w TVP Historia. Już o godz. 14:30 antena zaprezentuje dokument „Polskie 100 lat – Powstanie Warszawskie”, w reżyserii Krzysztofa Talczewskiego.

Z kolei o godz. 19:10 również w TVP Historia zobaczymy film „Rudy, Alek, Zośka” o tragicznych losach trzech przyjaciół: Jana Bytnara – Rudego, Macieja Aleksego Dawidowskiego – Alka, Tadeusza Zawadzkiego – Zośki, bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec".

