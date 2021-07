Magdalena Ogórek straszy Kingę Rusin pozwem. „Pisowscy czynownicy i reżimowe kreatury”

Tło sprawy

Stacja TVN 24 wciąż nie doczekała się decyzji o przedłużeniu koncesji na nadawanie w Polsce. Tymczasem forsowana przez PiS ustawa „anty-TVN” może zupełnie wykluczyć medialną działalność koncernu Discovery w naszym kraju. Amerykanie są właścicielami nie tylko TVN 24, ale też wszystkich pozostałych stacji związanych marką TVN. 11 sierpnia rozpocznie się posiedzenie Sejmu, na którym ma pojawić się także wspomniany projekt ustawy.

Wypowiedzi Ogórek i Jakimowicza

Sprawę komentują w mediach przedstawiciele różnych opcji politycznych. Głośne stały się wypowiedzi w sprawie Magdaleny Ogórek i Jarosława Jakimowicza. Przypomnijmy, kandydatka SLD na prezydenta w wyborach w 2015 roku, w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw oceniła, że w TVN programy prowadzone są „w takim duchu, jakby to miał być ostatni dzień tej stacji”. – Oni pracują dla obcego kapitału – podkreślała w rozmowie z Sebastianem Kaletą. Z kolei Jarosław Jakimowicz do sprawy odniósł się na Instagramie, pod memem Tygodnika „Nie”, przedstawiającego go w roli prowadzącego programu „Uwaga!”. Stwierdził, że „jest na tak” i wrócił do „skandalicznego” w jego ocenie materiału TVN na swój temat. Nazywał go „komedią” i „szambem”. „Domyślacie się Państwo, że jestem za nie przedłużaniem tym szmaciarzom koncesji jak mało kto. Śpieszcie się szmaciarze zadawać pytania” – dodał na koniec wpisu.

„Pisowscy czynownicy i reżimowe kreatury: Jakimowicze i Ogórki”

Wypowiedzi Ogórek i Jakimowicza skomentowała na swoim Instagramie dziennikarka związana z telewizją TVN Kinga Rusin. „Pisowscy czynownicy i reżimowe kreatury: Jakimowicze i Ogórki, aż się ślinią z podniecenia patrząc na atak na TVN. Mówią publicznie o dziennikarzach wolnych mediów per »szmaciarze« i zarzucają im przyjmowanie srebrników od »obcego kapitału«. Marzy im się PRL, marzy im się polska Białoruś bez wolnych mediów” – czytamy. Dalej Rusin podkreśla, że osoby, które wypowiadają te słowa są „funkcjonariuszami opłacanymi z pieniędzy podatników”. Zaznacza, że „nie uda się im zniszczyć niezależnego dziennikarstwa”. „TVN nie przestanie nadawać i żaden pachołek władzy nie poprowadzi ani Uwagi ani Faktów! A koniec dyktatury ciemniaków, kłamców i przestępców nadejdzie szybciej niż myślicie!” – pisała w długim poście dziennikarka.

Ogórek odpowiada i straszy pozwem

W odpowiedzi na wpis na Instagramie Rusin, Magdalena Ogórek dodała post na Twitterze, w którym zaapelowała, aby „przekazać Kindze Rusin”, że „ma czas do jutra, by przeprosić za swoje oszczerstwa”. „Nie wypowiedziałam słów, które mi przypisała. Jeśli tego nie zrobi, w poniedziałek dostanie pozew” – napisała.

