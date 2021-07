Popularny „Detektyw Murdoch” wraca z 12. sezonem. Co przyniesie nowa odsłona?

„Detektyw Murdoch” 12. sezon – o czym będzie?

Początek sezonu zastaje wszystkich bohaterów w trudnej sytuacji. Murdoch i dr Ogden pogodzili się już z utratą dziecka na skutek poronienia i zbudowali swój wymarzony dom, który został zaprojektowany przez renomowanego architekta Franka Floyda Wrighta (Aaron Poole). Julia studiuje, by zostać chirurgiem. Jej ambicje i zapał temperuje Angus Dixon (Sebastian Pigott), niezwykle zacięty rywal Ogden. Murdoch kontynuuje prace nad szeregiem nowoczesnych urządzeń, które na przełomie wieków mają ułatwić życie. Kiedy rządowy szpieg wciąga go do tajnej operacji mającej na celu ochronę traktatu pokojowego, Murdoch zachwyca się gadżetami detektywistycznymi, które dostaje. Jednocześnie nieco niepokoją go miłosne zaloty attaché.

Świat Brackenreida wywraca się do góry nogami, kiedy dotyka go osobista i zawodowa tragedia. Sierżant Crabtree leczy złamane serce po tym, jak jego ukochana Nina Bloom wyjechała, by występować w paryskim Moulin Rouge. Crabtree szybko kieruje swoje zainteresowanie w stronę pielęgniarki Florence Nightingale Graham (Kathryn Alexandre), ale sprawa nie kończy się pomyślnie. Tymczasem Higgins staje się nieznośnym snobem, przygotowując się do ślubu z narzeczoną z wyższych sfer, Ruth Newsome (Siobhan Murphy). Z kolei Watts, w momencie gdy rozpoczyna się przeciwko niemu śledztwo, okazuje się osobą bardziej skomplikowaną, niż wszyscy myśleli. W kostnicy Violet Hart ujawnia bezwzględną ambicję, którą Brackenreid musi jakoś poskromić.

Obsada i twórcy serialu

W roli tytułowego bohatera występuje Yannick Bisson, a w postać dr Julii Ogden wciela się Hélène Joy. Towarzyszą im między innymi Thomas Craig jako Thomas Brackenreid, Jonny Harris jako George Crabtree, Lachlan Murdoch jako Henry Higgins, Shanice Banton jako Violet Hart oraz Daniel Maslany jako Llewellyn Watts. Pojawią się także nowe twarze – Sophie McShera (Downton Abbey), Elvis Stojko (Simpsonowie), Patrick McKenna (The Red Green Show) oraz Colin Mochrie (W końcu czyje to życie?). Twórcami serialu są Maureen Jennings, Cal Coons oraz Alexandra Zarowny.

Kiedy premiera 12. sezonu serialu „Detektyw Murdoch”? Gdzie oglądać?

Premiera 12. sezonu serialu „Detektyw Murdoch” 2 sierpnia o 19:30 na kanale Epic Drama. Kolejne dwa odcinki codziennie w dni powszednie o tej samej porze.

Czytaj też:

„The Crown”. Jest zdjęcie Imeldy Staunton jako królowej Elżbiety II. Co myślicie?