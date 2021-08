Andrzej Sołtysik zaliczył wpadkę w „Dzień dobry wakacje”. „Szczyt nietaktu”

W niedzielę 1 sierpnia w programie „Dzień dobry wakacje”, który jest letnią odsłoną „Dzień Dobry TVN”, gościli Karol i Laura, uczestnicy show „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Para opowiadała o swoim związku i udziale w programie.

Prowadzący rozmowę Andrzej Sołtysik, chciał dowiedzieć się od Laury i Karola, jak ich rodziny reagują na całe zamieszanie, które wiążę się z ich relacją oraz udziałem w „Ślubie od pierwszego wejrzenia”. Nieświadomy, że mama kobiety zmarła, zapytał Karola o „przyszłą teściową”. „Laury mama nie żyje” – odpowiedział mężczyzna. „A, przepraszam” – zareagował w odpowiedzi Sołtysik.

Przypomnijmy, w „Ślubie od pierwszego wejrzenia” dowiedzieliśmy się, że ojciec Laury zmagał się z chorobą alkoholową. Nie udało mu się wygrać z nałogiem i zmarł, gdy jego córka miała 26 lat. Mama kobiety niedługo po śmierci ojca dowiedziała się, że ma nowotwór. Przez pół roku walczyła z chorobą.

Internauci komentują słowa Sołtysika

Wpadka Sołtysika nie umknęła widzom programu. W internecie posypały się komentarze, w których zarzucono dziennikarzowi „nieprzygotowanie się do rozmowy”. „Brawo Sołtysik – zero przygotowania do tematu”; „Pan Sołtysik... Żenada totalna. Nietakt w zadawaniu pytań. Jeśli jest się nieprzygotowanym i nie ma się pewności, jak wygląda sytuacja z rodzicami, nie zadaje się takich pytań”; „Fajni, wrażliwi ludzie. Te pytania redaktora Sołtysika o rodziców to szczyt nietaktu” – czytamy.

