Nie żyje Jay Pickett. Znany aktor zmarł na planie swojego nowego filmu

Aktor zmarł na planie swojego filmu

„Treasure Valley” (pol. „Dolina skarbów”) to film, który Pickett wyprodukował, do którego napisał scenariusz i w którym grać miał główną rolę. Jay Pickett zmarł na planie produkcji, co zostało ogłoszone na jego oficjalnej stronie na Facebooku. „Wielu z was słyszało już o tragedii, która wydarzyła się dwa dni temu. Jay Pickett, nasz główny aktor, scenarzysta, producent i twórca tego filmu, zmarł nagle, gdy byliśmy na miejscu, przygotowując się do nakręcenia sceny” – napisał Travis Mills, który także miał zagrać w obrazie. „Nie podano oficjalnej przyczyny jego śmierci, ale wszystko wskazuje na to, że był to atak serca. Wszyscy obecni starali się, jak mogli, aby utrzymać go przy życiu. Nasze serca są złamane, opłakujemy jego rodzinę, która jest zdruzgotana tą szokującą tragedią” – kontynuował Mills.

Jay Pickett

Chociaż Pickett nazywany był „weteranem oper mydlanych”, a widzowie kojarzą go z „Dni naszego życia” czy „Szpitala miejskiego”, pojawiał się także w popularnych serialach jak: „Dexter”, „Gotowe na wszystko”, „Mentalista”, „NCIS: Los Angeles” czy „Queen Sugar”. Był też producentem, reżyserem i scenarzystą („Soda Springs”, „Snake River Rising”.

Pickett pozostawił po sobie żonę – Elenę Marie Bates, dwie córki – Meagan i Michaelę oraz syna Tylera.

Czytaj też:

Sprawą Amandy Knox żył cały świat. Pisarka oskarża Damona i McCarthy'ego o żerowanie na jej historii