„Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami”. Tego nie wiedzieliście o programie!

Jesienna edycja „Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami” wzbudza ogromne emocje. W tym sezonie na parkiecie wystąpią między innymi Oliwia Bieniuk, Denis Urubko i Radek Liszewski z zespołu Weekend. Fanów show ucieszy też na pewno fakt, że w programie po raz kolejny zobaczą swoich ulubionych tancerzy, jak Rafał Maserak, Stefano Terrazzino czy Lenka Klimentova. My tymczasem zdradzimy Wam trochę zakulisowych ciekawostek o popularnym show.

Treningi



Treningi zaczynają się mniej więcej miesiąc przed startem programu. Pary ćwiczą codziennie po kilka godzin. Gdy przychodzi moment, kiedy muszą już zaprezentować dwa tańce w jednym odcinku, spędzają na sali nawet cały dzień.



Ekipa



Przy „Tańcu z Gwiazdami” około 150 osób.



Bezpieczeństwo



Przez cały czas, tancerze i gwiazdy mają do swojej dyspozycji lekarza sportowego.



Tancerze



Mimo że rywalizują ze sobą na parkiecie, to prywatnie tancerze bardzo sobie pomagają. Często zdarza się, że przychodzą do siebie wzajemnie na treningi, by pomóc, na przykład przy – trudnych dla gwiazdy – tanecznych krokach.



Choreografia



Nad choreografią czuwa Krzysztof Hulboj i Maciej Zakliczyński, jednak sami tancerze też często układają choreografię dla swoich gwiazd.



Minuta przed startem



Tuż przed wejściem na żywo, za kulisami zbierają się wszystkie gwiazdy i tancerze, a reżyser lub producent programu życzy im powodzenia i daje ostatnie rady.



Miłość na planie



W „Tańcu z Gwiazdami” zrodziła się niejedna miłość i nie zawsze dotyczyło to par tanecznych, jak Kasia Cichopek i Marcin Hakiel. W programie swojego przyszłego męża poznała również Anna Karczmarczyk, który pracuje przy produkcji show.



Buty



Choć nikt nie zwraca na nie uwagi, to buty do tańca są jednym z najważniejszych elementów stroju. Wbrew opinii wielu osób, pary trenują w strojach sportowych, ale zawsze w butach do tańca. Podczas programu każda z gwiazd „zużywa” kilka, lub nawet kilkanaście par butów!



Sportowy duch



Sportowcy, którzy brali udział w programie, nie odpuszczali sobie własnych treningów. Na przykład Joanna Mazur, niewidoma biegaczka, która wygrała jedną z edycji show, codziennie wykonywała jeszcze ćwiczenia przygotowane przez jej trenera.



Stroje



Od wielu edycji nad kostiumami dla gwiazd i tancerzy czuwa Malwina Wędzikowska, która projektuje każdy z nich. W magazynie „Tańca z Gwiazdami" są ich już setki.

