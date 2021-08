„Wesele” – nowy film Wojciecha Smarzowskiego z gwiazdorską obsadą. Kiedy premiera?

Wojciech Smarzowski nie boi się poruszać tematów tabu w swoich produkcjach. Kilkanaście lat temu, reżyser zaprezentował światu swój film „Wesele”. Najnowsze dzieło artysty nosi ten sam tytuł i ponownie ma pokazać gorzką prawdę na temat Polaków.

„Wesele” – o czym będzie nowy film Smarzowskiego?

Jak zapowiada Smarzowski, jego nowy film ma opowiadać o manipulowaniu emocjami i ma być ostrzeżeniem przed mową nienawiści. Młoda dziewczyna w zaawansowanej ciąży czeka na swój ślub, ale z niepokojem obserwuje wybryki przyszłego męża. Jej ojciec, który jest lokalnym biznesmenem, zamartwia się o swój interes, który wisi na włosku, a senior rodu obserwuje to wszystko, wracając do dramatycznych wspomnień sprzed lat, kiedy to poznał miłość swojego życia. Podczas weselnej nocy wyjdą na jaw długo skrywane tajemnice biesiadników, a poranny kac może być wielowymiarowy.

Na ekranie ponownie zobaczymy plejadę gwiazd, które pojawiały się już w innych filmach Smarzowskiego. W filmie wystąpią miedzy innymi Robert Więckiewicz, Michalina Łabacz, Agata Kulesza, Andrzej Chyra, Arkadiusz Jakubik i Tomasz Schuchardt. Premiera „Wesela” zaplanowana jest na 8 października tego roku.

