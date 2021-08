TVP odrzuciło Michała Wiśniewskiego. Ich Troje nie wystąpi na festiwalu w Opolu

Telewizja Polska wybrała już wykonawców, którzy wystąpią na 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, podczas koncertów Premier i Debiutów. Wśród nich nie ma Michała Wiśniewskiego z zespołem Ich Troje, który zgłosił w plebiscycie swój nowy utwór „Zatańcz ze mną”.

TVP nie chce zespołu Ich Troje

„Nie wystąpimy w koncercie premier opolskiego festiwalu. »Zatańcz ze mną« to kompozycja Jacka Wąsowskiego i dziś zaczynamy zdjęcia do teledysku. Pod koniec września sami przekonacie się, czy utwór nie zasłużył na to, aby pojawić się w Opolu. Tymczasem, jak mawia klasyk » Zawsze naprzód – nigdy wstecz!«” – napisał Michał Wiśniewski na Facebooku, cytując fragment własnej piosenki.

Nie wiadomo czy włodarzom TVP nie spodobał się utwór artysty, czy też wokalista podpadł szefostwu stacji, jak to było w przypadku Andrzeja Piasecznego. Póki co, telewizja publiczna nie podała informacji, kogo zobaczymy na scenie. Jedynym pewnym artystą jest Tomasz Balzak, który zwyciężył wiosenną edycję „Szansy na Sukces. Opole 2021”, dzięki czemu zaprezentuje się w konkursie Debiuty.

facebookCzytaj też:

„Wesele” – nowy film Wojciecha Smarzowskiego z gwiazdorską obsadą. Kiedy premiera?