„Nasz nowy dom”. Tak ekipa odmieniła życie pani Sylwii i jej dzieci. Zobaczcie zdjęcia

Pani Sylwia po rozstaniu z agresywnym i uzależnionym od alkoholu mężem wychowuje sama czworo dzieci. Starała się samodzielnie remontować dom w Kierzkówce nieopodal Lublina, jednak ze względu na ciężką sytuację finansową, nie było to możliwe. Do tego dzieci pani Sylwii cierpią na różne choroby. Najstarszy Szymon ma usuniętą śledzionę i ma problemy z odpornością. Jakub z kolei ma ADHD z nadpobudliwością psychoruchową. U chorowitej Julii stwierdzono padaczkę. Będzie musiała brać leki do końca życia.

Rodzina mieszkała w bardzo złych warunkach. Stary i nieocieplony budynek była w tragicznym stanie. Przeciekający dach pokrywał rakotwórczy eternit. Stara kuchnia węglowa nie ogrzewała wszystkich pomieszczeń. Nie było łazienki, a toaleta znajdowała się na zewnątrz.

Standardowo, rodzina została wysłana na zasłużone wakacje, a ekipa Katarzyny Dowbor zabrała się za remont domu. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia budynku „przed i po”.

