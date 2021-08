Chińska policja zatrzymała Krisa Wu. Gwiazdor k-popu oskarżony jest o gwałt

Kris Wu został zatrzymany przez policję w sobotę. 19-letnia kobieta zeznała, że w ubiegłym roku muzyk zaprosił ją do domu na przesłuchanie. Piosenkarz miał ją upić i wykorzystać.

Gwiazdor k-popu oskarżony o gwałt

Policja twierdzi, że zgłosiło się jeszcze sześć innych kobiet, które doświadczyły czegoś podobnego. Gwiazdor k-popu miał zwabiać je do domu, następnie odbywać z nimi stosunki seksualne, wbrew ich woli. Kris Wu zaprzecza wszystkim oskarżeniom. – Sam wsadziłbym siebie do więzienia, gdyby okazało się to prawdą – mówił w chińskich mediach gwiazdor.

Zarzuty pod adresem Krisa Wu zszokowały jego fanów. Warto dodać, że mężczyzna jest w Chinach jednym z największych idoli współczesnej muzyki. Jego konto w chińskich mediach społecznościowych obserwowało aż 51 milionów osób! Władze usunęły je, gdy gwiazdor został zatrzymany. Centralna Komisja Spraw Politycznych i Prawnych rządzącej Partii Komunistycznej wydała oświadczenie. „Na chińskiej ziemi konieczne jest przestrzeganie chińskiego prawa. Nie mylimy się, nie będziemy pobłażać. Bierzemy fakty za podstawę, a prawo za kryterium” – napisała w oświadczeniu komisja.

