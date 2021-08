„Taniec z gwiazdami”. Pierwsza męska para w brytyjskiej edycji show

Jesienią stacje telewizyjne na całym świecie startują z nowymi ramówkami. W Anglii wciąż dużą popularnością cieszy się program „Strictly Come Dancing”, czyli „Taniec z Gwiazdami”. W ostatniej edycji pojawiła się para dwóch tańczących ze sobą kobiet, były nimi mistrzyni olimpijska Nicola Adams i Katya Jones. Teraz czas na dwóch mężczyzn.

„Taniec z Gwiazdami”. Pierwsza męska para w brytyjskim show

W Anglii „Taniec z Gwiazdami” ma już niemal dwadzieścia sezonów. Produkcja stara się ze wszystkich sił urozmaicić show, by widzowie wciąż chcieli je oglądać. Z drugiej strony, twórcy programu chcą też wyjść naprzeciw oczekiwaniom publiczności i zmieniającego się świata. W ostatniej edycji udział wzięła Nicola Adams, która uważana jest za najbardziej wpływową osobę LGBT+ w Wielkiej Brytanii. Fakt, że Adams będzie tańczyć z kobietą, wzbudził ogromne zainteresowanie. Ponad 10 milionów ludzi włączyło telewizory, by obejrzeć premierowy odcinek i był to najlepszy wynik programu od ponad dekady.

Producenci show przyznali, że w najbliższej edycji na parkiecie zobaczymy męską parę, nie chcieli jednak zdradzić kogo. Jak informuje Daily Mail, stacja emitująca brytyjski „Taniec z Gwiazdami” prowadziła rozmowy z dwoma mężczyznami. Jednym z nich jest komik Alan Carr, zaś drugim sportowiec, specjalizujący się w skokach do wody z wieży Tom Daley. W 2013 roku Daley ogłosił, że jest gejem, a film z jego wyznaniem obejrzało na YouTubie niemal 5 milionów osób.

