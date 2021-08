Viaplay. Nowa platforma streamingowa już w Polsce. Co będziemy mogli oglądać?

W Polsce, jak i na całym świecie, coraz większą popularnością cieszą się platformy streamingowe. Mamy już do dyspozycji Iplę, Player, VOD, Netflixa i HBO. Teraz do tej grupy dołącza jeszcze Viaplay.

Viaplay już w Polsce

– Nie chcemy dzielić naszej oferty na mniejsze pakiety przeznaczone dla operatorów, lecz skupiać się na rozwijaniu całej platformy – powiedział w rozmowie z Wirtualnymi Mediami Anders Jensen, szef Nent Group, do której należy Viaplay. Polska to już czwarty rynek poza Skandynawią, w którym dostępny będzie Viaplay. Data rozpoczęcia działalności platformy w Polsce łączy się z początkiem nowego sezonu niemieckiej ligi piłkarskiej Bundesligi, a do Viaplay zakupił prawa do transmitowania ich rozgrywek na kilka najbliższych lat.

Nowe, polskie seriale w Viaplay

Viaplay realizuje również w Polsce trzy seriale. Pierwszy to „Polskie morderczynie” na podstawie reportażu Katarzyny Bondy. Kolejnym będzie „Czarny pies” – dramat psychologiczny o polskich weteranach powracających z wojen w Afganistanie i Iraku, za który odpowiada grupa ATM oraz ekranizacja debiutanckiej powieści Pauli Er „Wolność jaskółki” o niszczycielskim wpływie przemocy domowej. W swojej ofercie Viaplay ma już ponad 70 produkcji oryginalnych.

